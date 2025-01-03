Sahil kesimi tehlikede: En çok Türklerin ev aldığı Miami suya batıyor!

ABD'nin Miami kenti son yıllarda Türklerin emlak yatırımı için akın ettiği şehir olarak biliniyor. Kent, Jeff Bezos, Carl Icahn gibi milyarderlere de ev sahipliği yapıyor.

Ancak şehrin meşhur plajlarının da bulunduğu kıyı şeridinde bulunan lüks konutların son 8 yılda 2 ila 8 cm battığı ortaya çıktı. Kasırgalarıyla ünlü şehirdeki bu durumun su baskınlarını tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Ancak şehirde en çok yatarımı bulunanlar ise Türkler. Yerel kaynaklar kimi Türklerin yerleşmek için kimilerinin de kira geliri veya yatırım amaçlı olarak bu şehirden gayrimenkul aldığını bildiriyor. Şehirde emlak projelerini hayata geçiren ve milyonlarca dolarlık konutlar inşa eden Türk iş insanlarının da sayısı artıyor. Sadece konut değil Türkler şehirde iş yeri yatırımlarında da bulunuyor.



SAHİL KESİMİ TEHLİKEDE

Ancak son bilimsel veriler şehir için pek de iç açıcı değil. Business Insider'da yer alan bir habere göre Miami'nin ünlü kıyı şeridi günden güne batıyor. Uydu verilerinin derlenmesi ile Aralık ayında yapılan araştırmada şu ana kadar kıyı şeridinde bulunan 35 yüksek binanın yavaşça battığı tespit edildi. 2016 ile 2023 yılları arasında bu binalar 2 ila 8 cm çökerken, bu sayının daha da artmasından korkuluyor. Uzmanlar günden güne çöken kıyı şeridindeki binaları kurtarmak için alt yapı iyileştirme çalışmaları yapılacağını duyurdu.