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Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Sergei Kisel görevden mi alındı?

Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Rus ordusuna yakın Telegram kanalları, muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki güçlerinden sorumlu komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığını iddia etti.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 22:49 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 22:49
Rusya’nın Suriye’deki birliklerinin komutanı Sergei Kisel görevden mi alındı?

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Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığı iddia edildi.



Suriye'de Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Rus ordusuna yakın Telegram kanalları, muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki güçlerinden sorumlu komutanı Sergei Kisel'in görevden alındığını iddia etti. Kisel'in yerine Ukrayna'daki Rus ordusunun doğu askeri birliklerinin komutanı General Alexander Chaiko'nun getirileceği öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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