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Rusya’nın özerk bölgesi Dağıstan’da 2 kilise, bir sinagog ateş çemberine alındı

Rusya’nın özerk bölgesi Dağıstan’da 5 terörist, eş zamanlı üç yerde saldırı düzenledi. 15’i polis 19 kişiyi katletti. Teröristler, etkisiz hale getirildi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Rusya’nın özerk bölgesi Dağıstan’da 2 kilise, bir sinagog ateş çemberine alındı

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Rusya'ya bağlı özerk bölge Dağıstan'da önceki akşam bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına 5 terörist saldırı düzenledi. Otomatik silahlı kişiler, Yahudi cemaatinin bulunduğu Derbent kentindeki sinagog ve bir Ortodoks kilisesindeki kişileri hedef seçti. İnsanların üzerine ateş etti. Teröristlerden ikisi sinogogu yakmak istedi. Aynı anda Derbent'in 125 kilometre kuzeyindeki Mahaçkale'de trafik kontrol noktası da hedef seçildi.

Korkunç saldırılarda, 1 rahip, 3 sivil ve 15 polisin öldüğü bildirildi. Olay üzerine çok sayıda güvenlik görevlileri bölgeye gönderildi. Teröristlerin hepsinin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Henüz saldırıyı üstlenen olmadığı belirtilirken, gözler DEAŞ'a çevrildi.

Bölgede 3 gün yas ilan edildiğini belirten Melikov, "Bu benzeri görülmemiş bir terör saldırısı. Bunun arkasında kimin olduğunu ve bu saldırıları organize edenlerin neyi hedeflediklerini biliyoruz. Savaş evimize geldi" sözlerini kaydetti. Bu saldırının Rusya Lideri Vladimir Putin'in Kuzey Kore'yi ziyaret edip çeşitli güvenlik anlaşmaları imzalamasının ardından geldiğine dikkat çekildi. Bu terör saldırısının bir mesaj olabileceği kaydedildi.

KİLİSE VE SİNAGOGDAN KAÇANLAR CANINI KURTARDI
Rusya'ya bağlı özerk bölge Dağıstan'da bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

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