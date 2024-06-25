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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uyardı: Aşırı sağ 'iç savaşa' yol açabilir! | İki partiyi de kınadı!

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı bir Podcast programında, 30 Haziran'da ilk turu yapılacak olan seçimlerle ilgili konuştu. Macron, aşırı sağ ve aşırı sol rakiplerinin politikalarının "iç savaşa" yol açabileceği konusunda uyardı. Sol veya aşırı solda konumlandırılan Boyun Eğmeyen Fransa Partisi ile milliyetçi, sağ popülist ve aşırı sağcı çizgideki Ulusal Birlik Partisi'ni kınadı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 01:01 Güncelleme 25 Haziran 2024, 01:40
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uyardı: Aşırı sağ ’iç savaşa’ yol açabilir! | İki partiyi de kınadı!

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü, Fransa on yıllardır en bölücü seçime hazırlanırken, aşırı sağ ve aşırı sol rakiplerinin politikalarının "iç savaşa" yol açabileceği konusunda uyardı.

''İÇ SAVAŞA GİDER''

Macron bir podcast yayınında rakip partilerin seçim vaatlerini değerlendirdi.

Macron, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin siyasi programlarının ülkeyi iç savaşa götürebileceğini belirtti.

"Aşırı sağın güvensizliğe karşı sunduğu çözümün toplumu böldüğünü ve ülkeyi iç savaşa sürüklediğini'' ifade eden Macron, LFI'nin ise Fransa için bir çeşit "cemaatçilik" teklif ettiğini belirtti. Macron, böyle bir durumun ardından da ülkede iç savaş çıkabileceğini iddia etti.

RAKİPLERİN ÇÖZÜMÜNÜ YANLIŞ BULDUĞUNU BELİRTTİ

Macron, "Her şeyden bıktığımızda, hayat her gün zorlaştığında, daha hızlı çözümler sunan aşırıların cazibesine kapılabiliyoruz. Ancak, çözüm hiçbir zaman ötekisini reddetmek olmayacaktır." diye konuştu.

Macron, rakipleri olan RN ve LFI'nin vatandaşların gerçek sorunlarına, öfke ve endişelerine yanıt verdiğini kabul ederken, bu partilerin ülkedeki "çatışmayı" artırarak sundukları çözümü yanlış bulduğunu dile getirdi.

Ürdün Kralı Abdullah ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronÜrdün Kralı Abdullah ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

GAZZE'YE YARDIM KISITLAMALARIN KALKMASINI İSTEDİ

Öte yandan, Macron, Ürdün Kralı Abdullah'ı Paris'te Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede, Gazze halkına insani yardımın ulaşmasını engelleyen bölgedeki geçiş noktalarındaki tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

KALICI ATEŞKES VURGUSU

İki lider, daha fazla beklemeden bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, tüm esirlerin serbest bırakılması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

ABD'nin bölgeye yönelik barış planını yürürlüğe koymak gerektiğini ifade eden iki lider, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumdan endişe duyduklarını söyledi.

BİRLİKTE ÇALIŞMA KONUSUNDA MUTABIK KALINDI

Macron ve Kral Abdullah, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede uyguladığı şiddeti kınadıklarını belirtti.

İki lider, bölgede iki devletli çözüm için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

'ERKEN SEÇİM' DEMİŞTİ

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçim kararını duyurmuştu.

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