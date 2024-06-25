Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uyardı: Aşırı sağ ’iç savaşa’ yol açabilir! | İki partiyi de kınadı!

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü, Fransa on yıllardır en bölücü seçime hazırlanırken, aşırı sağ ve aşırı sol rakiplerinin politikalarının "iç savaşa" yol açabileceği konusunda uyardı.
''İÇ SAVAŞA GİDER''
Macron bir podcast yayınında rakip partilerin seçim vaatlerini değerlendirdi.
Macron, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin siyasi programlarının ülkeyi iç savaşa götürebileceğini belirtti.
"Aşırı sağın güvensizliğe karşı sunduğu çözümün toplumu böldüğünü ve ülkeyi iç savaşa sürüklediğini'' ifade eden Macron, LFI'nin ise Fransa için bir çeşit "cemaatçilik" teklif ettiğini belirtti. Macron, böyle bir durumun ardından da ülkede iç savaş çıkabileceğini iddia etti.
RAKİPLERİN ÇÖZÜMÜNÜ YANLIŞ BULDUĞUNU BELİRTTİ
Macron, "Her şeyden bıktığımızda, hayat her gün zorlaştığında, daha hızlı çözümler sunan aşırıların cazibesine kapılabiliyoruz. Ancak, çözüm hiçbir zaman ötekisini reddetmek olmayacaktır." diye konuştu.
Macron, rakipleri olan RN ve LFI'nin vatandaşların gerçek sorunlarına, öfke ve endişelerine yanıt verdiğini kabul ederken, bu partilerin ülkedeki "çatışmayı" artırarak sundukları çözümü yanlış bulduğunu dile getirdi.
Ürdün Kralı Abdullah ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
GAZZE'YE YARDIM KISITLAMALARIN KALKMASINI İSTEDİ
Öte yandan, Macron, Ürdün Kralı Abdullah'ı Paris'te Elysee Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede, Gazze halkına insani yardımın ulaşmasını engelleyen bölgedeki geçiş noktalarındaki tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.