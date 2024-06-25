Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uyardı: Aşırı sağ ’iç savaşa’ yol açabilir! | İki partiyi de kınadı!

"Aşırı sağın güvensizliğe karşı sunduğu çözümün toplumu böldüğünü ve ülkeyi iç savaşa sürüklediğini'' ifade eden Macron, LFI'nin ise Fransa için bir çeşit "cemaatçilik" teklif ettiğini belirtti. Macron, böyle bir durumun ardından da ülkede iç savaş çıkabileceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Pazartesi günü, Fransa on yıllardır en bölücü seçime hazırlanırken, aşırı sağ ve aşırı sol rakiplerinin politikalarının "iç savaşa" yol açabileceği konusunda uyardı.

RAKİPLERİN ÇÖZÜMÜNÜ YANLIŞ BULDUĞUNU BELİRTTİ

Macron, "Her şeyden bıktığımızda, hayat her gün zorlaştığında, daha hızlı çözümler sunan aşırıların cazibesine kapılabiliyoruz. Ancak, çözüm hiçbir zaman ötekisini reddetmek olmayacaktır." diye konuştu.

Macron, rakipleri olan RN ve LFI'nin vatandaşların gerçek sorunlarına, öfke ve endişelerine yanıt verdiğini kabul ederken, bu partilerin ülkedeki "çatışmayı" artırarak sundukları çözümü yanlış bulduğunu dile getirdi.