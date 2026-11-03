Rusya'nın önemli internet barındırma ve bulut teknolojisi şirketlerinden Beget, sistemlerini hedef alan siber saldırının ardından bulut altyapısındaki verilerin kaybolduğunu açıkladı.

VERİLER KAYBOLDU

Saldırganların merkezi yönetim sistemlerine erişerek verileri silmeye yönelik komutlar çalıştırdığı aktarılan açıklamada, sanal sunucular (VPS), bulut depolama ve Kubernetes altyapısındaki verilerin kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, içerik dağıtım ağı (CDN) ile IP adreslerine ilişkin ayarların da silindiği, sunuculardaki verilerin ise büyük bölümünün korunduğu ifade edildi.

Rusya'nın internet devi Beget siber saldırının hedefi oldu. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)