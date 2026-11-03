Rusya'nın internet devi Beget'e siber saldırı! Bulut sistemlerindeki veriler kayboldu
Rusya'nın internet ve bulut hizmetleri sağlayıcısı Beget, geniş çaplı siber saldırının ardından bulut sistemlerindeki verilerin kaybolduğunu açıkladı. Şirket, hizmetleri yeniden devreye almak için 1000'den fazla sunucuyu inceliyor.
Rusya'nın önemli internet barındırma ve bulut teknolojisi şirketlerinden Beget, sistemlerini hedef alan siber saldırının ardından bulut altyapısındaki verilerin kaybolduğunu açıkladı.
VERİLER KAYBOLDU
Saldırganların merkezi yönetim sistemlerine erişerek verileri silmeye yönelik komutlar çalıştırdığı aktarılan açıklamada, sanal sunucular (VPS), bulut depolama ve Kubernetes altyapısındaki verilerin kaybolduğu belirtildi.
Açıklamada, içerik dağıtım ağı (CDN) ile IP adreslerine ilişkin ayarların da silindiği, sunuculardaki verilerin ise büyük bölümünün korunduğu ifade edildi.
1000'DEN FAZLA SUNUCU İNCELENİYOR
Beget'in açıklamasında, internet sitelerine ait dosya yedeklerinin önemli kısmının kurtarıldığı ve hizmetlerin yeniden devreye alınması için 1000'den fazla sunucunun tek tek incelendiği bildirildi.
Elektronik posta altyapısının yaklaşık yüzde 80'inin yeniden çalışır duruma getirildiği belirtilen açıklamada, hizmetlerin tamamen normale döneceği tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.
ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN ÇAĞRISI
Açıklamada, kullanıcı verilerinin saldırganlar tarafından ele geçirildiğine ilişkin bulguya rastlanmadığı ancak müşterilere şifrelerini ve erişim anahtarlarını değiştirmeleri tavsiye edildi.
2007'de kurulan Beget, Rusya'da internet sitelerinin barındırılması, alan adı kaydı, bulut sunucu, veri depolama ve kurumsal dijital altyapı hizmetleri sunuyor.