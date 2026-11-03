UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Rusya'nın internet devi Beget'e siber saldırı! Bulut sistemlerindeki veriler kayboldu

Rusya'nın internet ve bulut hizmetleri sağlayıcısı Beget, geniş çaplı siber saldırının ardından bulut sistemlerindeki verilerin kaybolduğunu açıkladı. Şirket, hizmetleri yeniden devreye almak için 1000'den fazla sunucuyu inceliyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Rusya'nın internet devi Beget'e siber saldırı! Bulut sistemlerindeki veriler kayboldu

Rusya'nın önemli internet barındırma ve bulut teknolojisi şirketlerinden Beget, sistemlerini hedef alan siber saldırının ardından bulut altyapısındaki verilerin kaybolduğunu açıkladı.

VERİLER KAYBOLDU

Saldırganların merkezi yönetim sistemlerine erişerek verileri silmeye yönelik komutlar çalıştırdığı aktarılan açıklamada, sanal sunucular (VPS), bulut depolama ve Kubernetes altyapısındaki verilerin kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, içerik dağıtım ağı (CDN) ile IP adreslerine ilişkin ayarların da silindiği, sunuculardaki verilerin ise büyük bölümünün korunduğu ifade edildi.

Rusya'nın internet devi Beget siber saldırının hedefi oldu. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)Rusya'nın internet devi Beget siber saldırının hedefi oldu. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)

1000'DEN FAZLA SUNUCU İNCELENİYOR

Beget'in açıklamasında, internet sitelerine ait dosya yedeklerinin önemli kısmının kurtarıldığı ve hizmetlerin yeniden devreye alınması için 1000'den fazla sunucunun tek tek incelendiği bildirildi.

Elektronik posta altyapısının yaklaşık yüzde 80'inin yeniden çalışır duruma getirildiği belirtilen açıklamada, hizmetlerin tamamen normale döneceği tarihe ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Beget, hizmetleri yeniden devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor.Beget, hizmetleri yeniden devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞİFRELERİ DEĞİŞTİRİN ÇAĞRISI

Açıklamada, kullanıcı verilerinin saldırganlar tarafından ele geçirildiğine ilişkin bulguya rastlanmadığı ancak müşterilere şifrelerini ve erişim anahtarlarını değiştirmeleri tavsiye edildi.

2007'de kurulan Beget, Rusya'da internet sitelerinin barındırılması, alan adı kaydı, bulut sunucu, veri depolama ve kurumsal dijital altyapı hizmetleri sunuyor.

Trump’tan İsrail’e 4 milyar dolarlık kesinti kararı: Paraya fren, başbakanlığa göz kırptı
SONRAKİ HABER

Trump’tan İsrail kararı
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler