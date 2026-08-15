Endonezya'nın Flores bölgesinde sabah saatlerinde 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bölgedeki birçok eyalet için erken tsunami uyarısı yayımlandı.

Uluslararası sismoloji merkezleri ve yerel makamlar sarsıntıya ilişkin verileri paylaştı:

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ): Depremin büyüklüğünü 7,67, derinliğini ise 30 kilometre (19 mil) olarak bildirdi. Sarsıntının yerel saatle 05.58'de (TSİ 00.58 / 21.58 GMT), 8,33 derece güney enlemi ile 121,27 derece doğu boylamında gerçekleştiği kaydedildi.

Depremin büyüklüğünü 7,67, derinliğini ise 30 kilometre (19 mil) olarak bildirdi. Sarsıntının yerel saatle 05.58'de (TSİ 00.58 / 21.58 GMT), derece güney enlemi ile derece doğu boylamında gerçekleştiği kaydedildi. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG): Depremin büyüklüğünü 7,7, merkez üssünü 8,41 derece güney enlemi ve 121,39 derece doğu boylamı, derinliğini ise 15 kilometre (9,32 mil) olarak açıkladı.

Depremin büyüklüğünü 7,7, merkez üssünü derece güney enlemi ve derece doğu boylamı, derinliğini ise 15 kilometre (9,32 mil) olarak açıkladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS): Sarsıntının büyüklüğünü 7,7 olarak doğruladı.

Dört Eyalet İçin Tsunami Alarmı

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), sığ derinlikte meydana gelen şiddetli depremin ardından kıyı şeritleri için acil durum uyarısında bulundu. Erken tsunami uyarısı verilen bölgeler şunlar:

Doğu Nusa Tenggara

Güney Sulawesi

Batı Nusa Tenggara

Güneydoğu Sulawesi

Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayan halkı olası dev dalgalara ve güçlü artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve yüksek yerlere tahliye planlarına uymaları konusunda uyardı. Bölgeden can ve mal kaybına ilişkin ilk raporlar bekleniyor.

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