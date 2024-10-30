Rusya'dan Finlandiya'ya protesto notası: "Gerektirse buna karşı önlem alacağız" diyerek uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'nın Rus mülklerine el koyması nedeniyle protesto notası verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın daha önce Rusya'ya ait 45 mülke el koyma kararı aldığı belirtildi.

Vladimir Putin (Fotoğraf: AA)

GEREKTİRSE BUNA KARŞI ÖNLEM ALACAĞIZ

Bu gelişme üzerine, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Marja Liivala, bakanlığa çağrılarak protesto notası iletildi.

Rus tarafı, Finlandiya'yı 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerini ihlal ettiğini ifade ederek alınan kararı tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca, "Rus tarafı, gerektirse buna karşı önlem alacak." denildi.

Finlandiya (Fotoğraf: AA)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, Finlandiya'dan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümlerini ihlal eden bu gayrimeşru kararın en kısa zamanda gözden geçirilmesini talep etti. Büyükelçiye, aksi taktirde bu tür eylemin sonuçlarından Helsinki'nin sorumlu olacağı iletildi. Rus tarafı, gerektirse buna karşı önlem alacak."