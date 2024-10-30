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Enkaz yığınına dönen Gazze'de insanlık dramı sürüyor! Sokaklardan "çürümüş ceset kokuları" yayılıyor

Katil İsrail, bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramına her gün yenisi ekleniyor. Gazze'nin kuzeyindeki cadde ve sokaklarda çürümüş ve kemik yığını haline gelen cesetlerden kokular yükseliyor. İşgalci İsrail'in kuşatması sırasında hastanede uzun süre mahsur kalan yaralı Nidal ed-Derimli yaptığı açıklamada, "Sivil savunma hizmetleri durduğundan enkaz altından çıkarılamayan ceset kokuları cadde ve sokakları kaplıyor" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 19:45 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 19:49
Enkaz yığınına dönen Gazze’de insanlık dramı sürüyor! Sokaklardan çürümüş ceset kokuları yayılıyor

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Soykırımcı İsrail'in, 1 aydır yoğun saldırılara maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorluyor.
Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de kara saldırısı başlattı. İşgal ordusu, bir yandan kara ve hava saldırılarını sürdürürken bir yandan bölgeye sıkı abluka uygulayarak halkı aç ve susuz bırakıyor.

YEMYEŞİL SOKAKLARDAN ÇÜRÜMÜŞ CESET KOKULARINA

Filistinlileri kuzeyden göç ettirmek için her yolu deneyen katillerin, Gazze'nin kuzeyinde enkaza çevirdiği cadde ve sokaklar, cesetlerle dolu.
AA'nın Beyt Lahya'da belgelediği görüntüler yıkımın şiddetini ortaya koyuyor.

Yerleşim yerlerinin dümdüz edildiği, herhangi bir yaşam belirtisinin olmadığı ve İsrail'in deyimi yerindeyse enkaza çevirdiği kasabanın cadde ve sokaklarından çürümüş ceset kokuları geliyor. Bir zamanlar yemyeşil bir bölge olan Beyt Lahya'da yıkımın boyutuna tanık olmak için ıssız sokakları gezen bazı Filistinliler, yaşadıkları bölgenin kum yığınına dönüştüğüne ve ceset dolu sokaklarına şahitlik ediyor.

HASTANELER SOYKIRIMCININ HEDEFİNDE

Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara saldırıları ve ablukayı sıkılaştıran işgal ordusu hastaneleri de hedef almayı sürdürüyor. Yaralı ve hastaların sağlık hizmeti almasını engelliyor.
Kuzeyde sürdürdüğü soykırımda sağlık sistemini çökerten İsrail, hastaneler, ilk yardım ve sivil savunma ekipleri ile araçlarını kasıtlı olarak hedef alarak Filistinlileri göç etmeye zorluyor.

ENDONEZYA HASTANESİ GÖRÜNTÜLENDİ

AA ekipleri, İsrail ordusunun günlerce kuşatma altında tuttuğu, tanklarla vurduğu ve ardından ateşe verdiği Endonezya Hastanesini görüntüledi.

Abluka ve saldırılar nedeniyle hizmet dışı kalan ve sağlık personelinin kalmadığı hastane, tedavisi yarım kalan hasta ve yaralıların sığındığı yıkık bir binaya dönüştü. Ayrıca İsrail'in 21 Ekim'de ateşe verdiği hastanenin duvarlarındaki yanma ve kararma izleri de dikkati çekiyor.

"20 GÜN AÇ VE SUSUZ KALDIK"

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yer alan hastane, İsrail ordusunun bölgede yürüttüğü kara operasyonu sonucu günlerce kuşatma altında kaldı. Kuşatmada saldırıların hedefi olan hastanedeki yaralı ve hasta Filistinliler zor anlar yaşadı, hastane ve çevresi hasar gördü.

İsrail kuşatması sırasında uzun süre hastanede mahsur kalan yaralı Nidal ed-Derimli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında daha önce yaralandığını ve kuşatma öncesi hastanede tedavi görmeye başladığını söyledi. Hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle tedavisi yarım kalan Filistinli, "Yaklaşık 20 gün boyunca aç ve susuz kaldık. Askerler dışardan yardımların girişine izin vermedi. Çok şiddetli patlama sesleri oldu, uyku bile uyuyamadık. Hastane ciddi şekilde sarsılıyordu. Nihayetinde Endonezya Hastanesi de İsrail saldırılarının hedefi oldu." ifadesini kullandı.

Derimli ayrıca İsrail güçlerinin hastane çevresinde bazı sivilleri alıkoyduğunu, kadınların üzerine askeri araçları sürdüğünü anlattı.

"CENAZELER ATILMIŞ, CADDE VE SOKAKLAR CESET KOKUYOR"

Beyt Lahya'da isminin açıklanmasını istemeyen bir Filistinli de İsrail'in enkaza çevirdiği kentin cadde ve sokaklarından yoğun ceset kokuları geldiğini anlattı. Beyt Lahya'da herhangi bir yaşam belirtisi kalmadığını söyleyen Filistinli, yaşadıklarını ise şu sözlerle ifade etti:

"Aç susuz günler geçirdik. Kimseyle iletişim kuramadık, internet yok. Bölgede hiçbir yaşam belirtisi yok, yıkımın şiddetinden evlerimizi tanıyamadık. Cenazeler defnedilemiyor, aksine sokaklara atılmış. Sivil savunma hizmetleri durduğundan enkaz altından çıkarılamayan ceset kokuları cadde ve sokakları kaplıyor. Yıkım, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki her şeyi etkiledi."

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