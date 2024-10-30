Enkaz yığınına dönen Gazze'de insanlık dramı sürüyor! Sokaklardan "çürümüş ceset kokuları" yayılıyor

Abluka ve saldırılar nedeniyle hizmet dışı kalan ve sağlık personelinin kalmadığı hastane, tedavisi yarım kalan hasta ve yaralıların sığındığı yıkık bir binaya dönüştü. Ayrıca İsrail'in 21 Ekim'de ateşe verdiği hastanenin duvarlarındaki yanma ve kararma izleri de dikkati çekiyor.

Derimli ayrıca İsrail güçlerinin hastane çevresinde bazı sivilleri alıkoyduğunu, kadınların üzerine askeri araçları sürdüğünü anlattı.

İsrail kuşatması sırasında uzun süre hastanede mahsur kalan yaralı Nidal ed-Derimli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında daha önce yaralandığını ve kuşatma öncesi hastanede tedavi görmeye başladığını söyledi. Hastanenin hizmet dışı kalması nedeniyle tedavisi yarım kalan Filistinli, "Yaklaşık 20 gün boyunca aç ve susuz kaldık. Askerler dışardan yardımların girişine izin vermedi. Çok şiddetli patlama sesleri oldu, uyku bile uyuyamadık. Hastane ciddi şekilde sarsılıyordu. Nihayetinde Endonezya Hastanesi de İsrail saldırılarının hedefi oldu." ifadesini kullandı.

Gazze 'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da yer alan hastane, İsrail ordusunun bölgede yürüttüğü kara operasyonu sonucu günlerce kuşatma altında kaldı. Kuşatmada saldırıların hedefi olan hastanedeki yaralı ve hasta Filistinliler zor anlar yaşadı, hastane ve çevresi hasar gördü.

"CENAZELER ATILMIŞ, CADDE VE SOKAKLAR CESET KOKUYOR"

Beyt Lahya'da isminin açıklanmasını istemeyen bir Filistinli de İsrail'in enkaza çevirdiği kentin cadde ve sokaklarından yoğun ceset kokuları geldiğini anlattı. Beyt Lahya'da herhangi bir yaşam belirtisi kalmadığını söyleyen Filistinli, yaşadıklarını ise şu sözlerle ifade etti:

"Aç susuz günler geçirdik. Kimseyle iletişim kuramadık, internet yok. Bölgede hiçbir yaşam belirtisi yok, yıkımın şiddetinden evlerimizi tanıyamadık. Cenazeler defnedilemiyor, aksine sokaklara atılmış. Sivil savunma hizmetleri durduğundan enkaz altından çıkarılamayan ceset kokuları cadde ve sokakları kaplıyor. Yıkım, Kemal Advan Hastanesi çevresindeki her şeyi etkiledi."