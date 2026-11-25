Zaporijya'yı hedef alan Rus saldırısında yaralananların sayısının 6 olduğu açıklandı.

Zaporijya saldırısı: 6 yaralı

Acil durum ekiplerinden yapılan duyuruda, saldırının ardından bir garaj ile iki araçta meydana gelen yangınların söndürüldüğü, çevredeki yerleşim yerlerinin de basınç etkisi ve şarapnel isabeti sonucu zarar gördüğü ifade edildi.

ENERJİ ALTYAPISINDA HASAR

Ukrayna Başbakanı, Rusya'nın enerji sektörüne düzenlediği saldırılar sonrası dört bölgede enerji altyapısında hasar tespit edildiğini açıkladı.

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