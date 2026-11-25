Rusya Zaporijya'yı vurdu! Dört bölgede enerji altyapısında hasar: Yaralılar da var
Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralanıp çevredeki binaların zarar gördüğü bildirilirken Ukrayna Başbakanı enerji sektörüne yönelik saldırıların ardından dört bölgede altyapı hasarı tespit edildiğini açıkladı.
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Zaporijya'yı hedef alan Rus saldırısında yaralananların sayısının 6 olduğu açıklandı.Zaporijya saldırısı: 6 yaralı
Acil durum ekiplerinden yapılan duyuruda, saldırının ardından bir garaj ile iki araçta meydana gelen yangınların söndürüldüğü, çevredeki yerleşim yerlerinin de basınç etkisi ve şarapnel isabeti sonucu zarar gördüğü ifade edildi.
ENERJİ ALTYAPISINDA HASAR
Ukrayna Başbakanı, Rusya'nın enerji sektörüne düzenlediği saldırılar sonrası dört bölgede enerji altyapısında hasar tespit edildiğini açıkladı.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya