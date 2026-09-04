Rusya ve Avrupa arasında ipler geriliyor! AB'den Ruslara vize engeli

Rusya-Ukrayna savaşı giderek Rusya ile Batı arasında çatışma riski yüksek bir güvenlik krizine doğru yol alıyor. Amerikan Newsweek dergisindeki dosyaya görüş veren analistler Avrupa'nın Soğuk Savaş'tan bu yana en kırılgan güvenlik eşiğinde durduğunu ilan etti.

Analize göre, hava sahası ihlalleri, altyapı sabotajları ve siber saldırılarla yürütülen asimetrik savaş çatışma riskini tırmandırıyor. Analistler, taraflar arasındaki diplomatik köprülerin yıkıldığı denklemde, bölgenin 1962 Küba Füze Krizi'nden çok daha belirsiz bir kırılmaya gebe olduğuna dikkat çekti. Rusya ve Avrupa arasında gerilim tırmanıyor. (Fotoğraflar: AA) Sabah'tan Volkan Acar'ın haberine göre, Avrupa'nın can damarı olan savunma altyapısı yeni hibrit dalganın açık hedefi durumunda. Almanya hattı peş peşe provokasyonlarla sarsılıyor.