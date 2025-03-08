Rusya Ukrayna’yı vurdu! Donetsk’te hareketli gece: Ölü ve yaralılar var

Rusya Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Pokrovsk, Konstantinopol, Yablunivka, Konstantinovka, Myrnograd ve Ivanopillya'nın yanı sıra Dobropillia'ya saldırı düzenledi.

Rusya Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı düzenledi, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

EN AZ 10 ÖLÜ

Ukrayna kontrolündeki bölgenin yönetimi, bölgede en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam 42 kişinin yaralandığını söyledi. Ukrayna kaynakları ölenlerin siviller olduğunu bildirdi.

İlk belirlemelere göre Ruslar, İskender-M füzesi, Tornado-S MRLS ve Şahed 136 Kullandı.

Bölge Valisi Vadym Filashkin, cepheden yaklaşık 12 mil uzaklıktaki maden kasabasının kalan sakinlerine daha güvenli bölgelere kaçmaları çağrısında bulundu.