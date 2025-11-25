Rusya-Ukrayna krizine ABD Başkanı Trump'tan açıklama: "Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum"

ABD Başkanı Donald Trump , Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik, "Artık bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Şükran Günü (Thanksgiving) dolayısıyla düzenlediği etkinlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesini istediklerini ve sadece geçen ay bu savaşta 25 bin civarında Rus ve Ukrayna askerinin öldüğünü ifade eden Trump, barış anlaşması konusunda umutlu konuştu.

Trump, "Artık bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna krizinin daha kolay hallolabileceğini düşündüğünü ancak Başkan olup süreçle ilgilenmeye başladıktan sonra bu savaşın düşündüğünden daha karmaşık olduğunu anlatan Trump, "Ancak bir yıldan kısa bir sürede ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.