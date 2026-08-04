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Rusya-Ukrayna hattında sıcak gece: Limanlar ve lojistik merkezleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya misilleme olarak Çornomorsk, Mıkolayiv ve Yujnıy limanlarındaki askeri tesis ve gemileri hedef aldığını açıkladı. Ukrayna'nın Rusya'daki Moskova ve Leningrad bölgelerine düzenlediği İHA saldırılarında ise 5 kişi hayatını kaybetti, dev lojistik merkezinde yangın çıktı.

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Rusya-Ukrayna hattında sıcak gece: Limanlar ve lojistik merkezleri vuruldu

Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini bildirdi. Öte yandan Ukrayna ise Rusya'da çeşitli bölgelere saldırılar düzenledi.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehir merkezine İHA saldırısı. Fotoğraflar: EPA, ReutersUkrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehir merkezine İHA saldırısı. Fotoğraflar: EPA, Reuters

RUSYA'DAN UKRAYNA'YA MİSİLLEME

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, dün akşam Çornomorsk Limanı'nda askeri teçhizatın tamir edildiği, mühimmat, yakıt ve yağın depolandığı fabrika ile terminalin vurulduğu aktarıldı.

Saldırılarda, Nikolayev (Mıkolayiv) ve Yujnıy limanlarında askeri yük sevkiyatı yapan 2 kuru yük gemisi ile denizde seyir halindeki 2 kuru yük gemisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırıların karadan yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlendiği ifade edildi.

Rusya'nın İHA saldırısının ardından Ukrayna'nın Mykolaiv kentiRusya'nın İHA saldırısının ardından Ukrayna'nın Mykolaiv kenti

ST. PETERSBURG VE MOSKOVA'YA SALDIRI

Rusya'nın St. Petersburg şehri yakınlarındaki Leningrad bölgesinde Wildberries'e ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Leningrad bölgesinde bulunan Krasnıy Bor'daki lojistik merkezine İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının ardından yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, tesiste mevcut ürün teslimatlarının geçici olarak sınırlandırıldığı ve sevkiyatların şirketin diğer tesislerine yönlendirildiği bildirildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de bugün yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısında 5 kişinin öldüğünü ve bir depoda yangın çıktığını bildirmişti.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

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Rusya-Ukrayna hattında sıcak gece: Limanlar ve lojistik merkezleri vuruldu-4 Rusya-Ukrayna hattında sıcak gece: Limanlar ve lojistik merkezleri vuruldu-5 Rusya-Ukrayna hattında sıcak gece: Limanlar ve lojistik merkezleri vuruldu-6

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