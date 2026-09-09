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Rusya birlikleri Harkiv'in Ozernoye yerleşiminde kontrol sağladı! Zelenskiy Rus üssünü vurduklarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlık, cephe hattının tüm yönlerinde ilerleyişin sürdüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk kentinde bulunan askeri deniz üssünü vurduklarını bildirdi.

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Rusya birlikleri Harkiv'in Ozernoye yerleşiminde kontrol sağladı! Zelenskiy Rus üssünü vurduklarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Ozernoye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." bilgisine yer verildi.

Zelenskiy. Fotoğraflar: Reuters, EPAZelenskiy. Fotoğraflar: Reuters, EPA

ZELENSKİY: RUSYA'NIN ASKERİ DENİZ ÜSSÜNÜ VURDUK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Novorossiysk kentinde bulunan askeri deniz üssünü vurduklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'nın günlük saldırılarına "etkili şekilde ve neredeyse tüm coğrafyada" karşılık verdiğini belirtti.

Son 24 saatte Krasnodar bölgesine düzenledikleri saldırılarda sonuç aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Novorossiysk kentindeki askeri deniz üssü vuruldu. Petrol sevkiyatında kullanılan terminal, askeri liman tesisleri, savaş gemileri ve 'Kalibr' taşıyıcıları hedef alındı." ifadesini kullandı.

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