Rum yönetiminden KKTC'li bakan Arıklı için tutuklama girişimi! GKRY 30 yıl sonra Derinya olaylarına sarıldı

Rum güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rum makamları hakkında tutuklama emri çıkardığı isimlerle ilgili Interpol nezdindeki girişimlerini yenilemek için hazırlık yapıyor. Girişimin bir numaralı hedefinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bulunuyor. Rum makamlarının hazırladığı dosyada Arıklı'nın adı Tasos İsak'ın ölümüyle bağlantılı iddialar kapsamında yer alıyor.

Olayların diğer ayağında Solomos Solomu'nun Türk bayrağını indirmek amacıyla bayrak direğine tırmanması ve bayrağı savunan Türk yetkililerin hedef alınması yatıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1996 Derinya olaylarının 30'uncu yıl dönümünde Türk düşmanlığını uluslararası hukuki bir zemine taşımak için harekete geçti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi)