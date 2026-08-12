Rum yönetiminden KKTC'li bakan Arıklı için tutuklama girişimi! GKRY 30 yıl sonra Derinya olaylarına sarıldı
İsrail’in kayığına binen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Interpol üzerinden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı için tutuklama girişimi başlattı. 1996 Derinya olaylarında Tasos İsak ve Solomos Solomu'nun ölümleri üzerinden kurgulanan yeni kumpasla, Türk bayrağını savunan isimler ve KKTC'li Bakan Erhan Arıklı hakkında uluslararası arama mekanizmalarının devreye sokulacağı bildirildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1996 yılında yaşanan Derinya olaylarının 30'uncu yılında Türk tarafına yönelik yeni bir hukuki taciz kampanyası başlatıyor.
Rum güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rum makamları hakkında tutuklama emri çıkardığı isimlerle ilgili Interpol nezdindeki girişimlerini yenilemek için hazırlık yapıyor. Girişimin bir numaralı hedefinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı bulunuyor. Rum makamlarının hazırladığı dosyada Arıklı'nın adı Tasos İsak'ın ölümüyle bağlantılı iddialar kapsamında yer alıyor.
Olayların diğer ayağında Solomos Solomu'nun Türk bayrağını indirmek amacıyla bayrak direğine tırmanması ve bayrağı savunan Türk yetkililerin hedef alınması yatıyor.
HRISTO RAHAT DURMUYOR
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Tasos İsak ve Solomos Solomu'nun ölümleriyle ilgili geçmişte çıkarılan ulusal ve uluslararası tutuklama emirlerinin uygulanması için düğmeye bastı. Konuyla ilgili kararlılığını dile getiren Hristodulidis, "Geçmişte çıkarılan ulusal ve uluslararası tutuklama emirlerinin uygulanması için girişimlerimizi yoğunlaştıracağız." dedi.
Bu açıklamanın ardından Rum güvenlik birimlerinin eski dosyaları yeniden ele aldığı belirtildi.
INTERPOL'Ü ALET EDECEKLER
Rum güvenlik kaynaklarından sızan bilgilere göre, 1996 Derinya olaylarıyla ilgili geçmişte oluşturulan dosyalar ve haklarında tutuklama emri bulunan kişilere ilişkin uluslararası girişimlerin yeniden değerlendirilmesi masada duruyor.
Rum makamlarının özellikle Interpol üzerinden geçmişte yürütülen süreçlerin mevcut durumunu inceleyerek, gerekli görülmesi halinde yeni bildirim ve başvurularla uluslararası arama mekanizmalarını yeniden harekete geçirmeye hazırlandığı öğrenildi.
Söz konusu girişimlerde KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın adının da bulunduğu bildirildi.
Rum makamlarının dosyasında Arıklı'nın adı Tasos İsak'ın ölümüyle bağlantılı iddialar kapsamında yer alırken, Solomos Solomu'nun ölümüyle ilgili tutuklama emirlerinde Arıklı'nın isminin bulunmadığı kaydedildi.
ESKİ DEFTERLERİ YENİDEN KURCALIYORLAR
Rum güvenlik kaynaklarına göre, 1996 yılında çıkarılan ilk tutuklama emirleri 2013 yılında usule ilişkin nedenlerle iptal edildi. Bu gelişmenin ardından Mağusa Bölge Mahkemesi tarafından yeni tutuklama emirleri çıkarıldı.
Rum makamlarının şimdi bu emirlerin uluslararası düzeyde uygulanabilirliğini yeniden değerlendirdiği ve Interpol dahil uluslararası kanallar üzerinden yeni girişimlerde bulunulmasının ele alındığı ifade edildi. Böylece 30 yıl önce meydana gelen olaylarla ilgili dosya, Hristodulidis yönetiminin talimatıyla yeniden uluslararası gündeme taşınmaya hazırlanıyor.
"TÜRK BAYRAĞINI İNDİRTMEM" DİYENLER HEDEFTE
1996 Derinya olaylarının en kritik anlarından biri, 14 Ağustos 1996 tarihinde Solomos Solomu'nun sınır hattındaki Türk bayrağının bulunduğu direğe tırmanması oldu.
Tasos İsak'ın 11 Ağustos tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen gösteriler sırasında Solomu, Türk bayrağını indirmek amacıyla bayrak direğine yöneldi ve direğe tırmanmaya başladı.
Solomu, direğe tırmandığı sırada açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Rum makamları Solomu'nun öldürülmesini ayrı bir soruşturma ve tutuklama dosyasına dönüştürürken, Türk tarafında olayın en önemli unsurlarından biri olarak Solomu'nun Türk bayrağını indirme girişimine dikkat çekildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 30 yıl sonra uluslararası tutuklama mekanizmalarını yeniden harekete geçirmeye hazırlanmasıyla, 1996 yılında sınır hattında yaşanan olaylarda Türk bayrağının indirilmesine izin vermeyen kişiler yeniden Rum makamlarının hedefindeki dosyaların konusu haline geliyor.