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GKRY'de panik: Larnaka Havalimanı'nda bomba ihbarı! Uçaktaki yolcular tahliye edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Havalimanı'ndan İtalya'ya gitmek üzere hareket etmeye hazırlanan bir yolcu uçağında bomba ihbarı yapılması üzerine panik yaşandı. İhbar üzerine pist başından geri döndürülerek aprona çekilen uçaktaki yolcular ve mürettebat güvenlik amacıyla tahliye edildi.

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GKRY'de panik: Larnaka Havalimanı'nda bomba ihbarı! Uçaktaki yolcular tahliye edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'ndan sefere hazırlanan bir yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbar yapılması üzerine yolcularının tahliye edildiği bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Larnaka kentinden İtalya'ya gitmek üzere pist başında sefere hazırlanan bir yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbar yapıldı.

Gelen ihbar üzerine uçak pist başından geri döndürülüp tekrar aprona çekilerek yolcular tahliye edildi.

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GKRY'de panik: Larnaka Havalimanı'nda bomba ihbarı! Uçaktaki yolcular tahliye edildi-2 GKRY'de panik: Larnaka Havalimanı'nda bomba ihbarı! Uçaktaki yolcular tahliye edildi-3 GKRY'de panik: Larnaka Havalimanı'nda bomba ihbarı! Uçaktaki yolcular tahliye edildi-4
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