Riyad semalarında alarm: 3 balistik füze imha edildi
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlenerek imha edildiğini duyurdu. Saldırı girişimi öncesinde Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad ve güneyindeki Seuleyil kentinde yaşayanları olası tehlikelere karşı uyarmıştı.
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan 3 balistik füzenin imha edildiğini bildirdi.
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin başkent Riyad'ı balistik füzelerle hedef aldığını belirtti.
Maliki, Riyad'da tespit edilen 3 balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini kaydetti.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce başkent Riyad ile güneyindeki Seuleyil kentinde yaşayanları olası tehlikelere karşı uyarmıştı.
YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, Aden merkezli hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.