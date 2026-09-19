Riyad Havalimanı'ndan dumanlar yükseldi! Suudi Arabistan'dan peş peşe uyarılar
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olası hava saldırısı tehditlerine karşı yapılan uyarıların ardından, ana havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu ve bölgeden büyük dumanlar yükseldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suudi Arabistan'ın hava saldırısı tehdidi uyarısının ardından Riyad Havalimanı yakınlarında alevler ve duman görüldü
RİYAD HAVALİMANI'NDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Reuters'ın bir görgü tanığına dayandırdığı habere göre, Riyad Havalimanı yakınında dumanların yükseldiği görüldü.
Suudi yetkililer uyarı yayımladı, ardından tehlikenin geçtiğine dair bildirimde bulundu.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya