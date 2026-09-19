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Riyad Havalimanı'ndan dumanlar yükseldi! Suudi Arabistan'dan peş peşe uyarılar

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olası hava saldırısı tehditlerine karşı yapılan uyarıların ardından, ana havalimanı yakınlarında patlama sesleri duyuldu ve bölgeden büyük dumanlar yükseldi.

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Riyad Havalimanı'ndan dumanlar yükseldi! Suudi Arabistan'dan peş peşe uyarılar

Suudi Arabistan'ın hava saldırısı tehdidi uyarısının ardından Riyad Havalimanı yakınlarında alevler ve duman görüldü

RİYAD HAVALİMANI'NDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Reuters'ın bir görgü tanığına dayandırdığı habere göre, Riyad Havalimanı yakınında dumanların yükseldiği görüldü.

Suudi yetkililer uyarı yayımladı, ardından tehlikenin geçtiğine dair bildirimde bulundu.

Video Oynatma İkonu Riyad'da saldırı uyarısı ve patlama!

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