İsviçre'nin Ticino kantonuna bağlı Piotta köyündeki Ritom Hidroelektrik Santrali'nde dün meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu. Yerel saatle 09.30 sıralarında meydana gelen patlama sırasında tesiste bulunan 18 ve 55 yaşındaki 2 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

PATLAMADA 2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ticino kantonuna bağlı Piotta köyünde bulunan Ritom Hidroelektrik Santrali'nde dün yangın çıktı ve patlama meydana geldi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında meydana gelen patlama sırasında olay yerinde bulunan 18 ve 55 yaşındaki 2 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BİNADA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Patlama ve yangın nedeniyle santral binasında büyük çapta hasar meydana geldiği aktarıldı. Yetkililer, olayın ardından bölgede inceleme başlatırken, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

100 YILLIK TESİS TADİLATTAN GEÇİRİLİYORDU

İsviçre demiryolu şirketi SBB'ye ait olan Ritom Hidroelektrik Santrali'nin, yaklaşık 100 yıllık yapının yeniden yapılandırılması planı kapsamında tadilattan geçirildiği öğrenildi.

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