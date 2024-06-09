Putin’in kızları göründü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları olduğu öne sürülen Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova, bu hafta St. Petersburg'daki ekonomik forumda kameraların karşısına çıktı. 39 yaşındaki Maria Vorontsova ve 37 yaşındaki Katerina Tikhonova'nın yıllar önce Rusya Devlet Başkanı ile ilişkilendirilmiş olmalarına rağmen, kızları olduğunu hiçbir zaman teyit edilmedi. Rus lider bu konuda gelen tüm soruları cevapsız bıraktı. ABD Hazine Bakanlığı 2022'de iki genç kadını "Putin'in kızları" olarak nitelendirdi. Yaptırım uyguladı. Bu da iki kadın üzerindeki tartışmaları da alevlendirdi.

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