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İngiliz gazeteci Piers Morgan, İsrailli yetkili Fleur Hassan-Nahoum ile canlı yayında tartıştı!

İsrail'in Filistinli bebek, çocuk ve siviller üzerinde uyguladığı zulüm ve abluka 7 Ekim'den bu yana sürerken, bölgeden her dakika acı görüntüler gelmeye devam ediyor. İngiliz gazeteci ve sunucu Piers Morgan, İsrailli eski bir belediye başkanı yardımcı Fleur Hassan-Nahoum ile yaptığı canlı yayında tartışarak; eski başkanın alçak sözlerine karşılık "Kaç sivil öldürdüğünüz hakkında hiçbir fikriniz yoksa, Hamas'ın sayıları konusunda neden size inanayım?" dedi. Hassan-Noum ise Filistinlileri 'iki yüzlülük' ile suçladı.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 21:00 Güncelleme 07 Haziran 2024, 22:06
İngiliz gazeteci Piers Morgan, İsrailli yetkili Fleur Hassan-Nahoum ile canlı yayında tartıştı!

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İngiliz Gazeteci Piers Morgan, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivillerin sayısı konusunda eski İsrail Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum ile canlı yayın sırasında tartıştı. Gazeteci Morgan, İsrailli eski Belediye Başkan Yardımcısı Fleur Hassan-Nahoum'a "Kaç sivil öldürdüğünüz hakkında hiçbir fikriniz yoksa, Hamas'ın sayıları konusunda neden size inanayım?" dedi.

Gazeteci Morgan ve İsrailli yetkili birbirine girdi!

ZULÜM VE ABLUKAYA ÖVGÜ

İngiliz yayıncı, gazeteci, yazar ve televizyon sunucusu Piers Morgan, geçtiğimiz günlerde İsrailli eski bir belediye başkanı yardımcı Fleur Hassan-Nahoum ile canlı yayın yaptı. Yayında İsrail'in Filistin üzerinde uyguladığı zulüm ve ablukayı haklı bulan başkan yardımcısı diğer İsrailliler gibi skandal sözlere imza attı.

Morgan, eski başkana, İsrail Devlet Sözcüsü'ne sorduğu bir soruyu aktardı. Sözcü'ye ''Kaç Filistinli sivil öldürdünüz?'' diye sorması üzerine Sözcü'nün 'bu konuda bir fikri olmadığını' söylediğini aktaran Morgan, daha sonra ''Öldürdüklerinizin hepsinin terörist olduğundan nasıl emin olabiliyorsunuz?'' diye sordu. İngiliz gazeteci, daha sonra Sözcü'ye "Kaç sivil öldürdüğünüz hakkında hiçbir fikriniz yoksa, Hamas'ın sayıları konusunda neden size inanayım?" diye sorduğunu aktardı.

NET OLAMADI

İngiliz gazetecinin Sözcü'ye yönelttiği soruyu eski belediye başkanına aktarması üzerine Fleur Hassan-Nahoum da ''Kaç tugaylarının öldüğünü biliyoruz çünkü bu istihbarata sahibiz'' dedi. Gazetecinin ''Şimdi net olun, siz gerçekten hangilerinin terörist olduğunu biliyorsunuz ancak kaç sivil öldürdüğünüze dair hiçbir fikiniz yok.'' sözleri üzerine eski başkanın cevabı konuyu 2. Dünya Savaşı'na çekmeye çalışması gazeteciyi kızdırdı.

NE KADAR PRATİK BİR YÖNTEM!

Gazeteci Piers Morgon ''Siz de tıpkı İsrail Sözcüsü gibi soruma cevap veremiyorsunuz! Aynı şeyi yapıyorsunuz. Ne kadar da pratik bir yöntem!'' diyerek sert çıktı. Öte yandan ''İsrail kaç sivili, kaç masum kadın ve çocuğu katlettiğini gerçekten iyi biliyor ancak 'hiçbir fikri yok'! '' diye ekledi.

'İPİ İKİ UCUNDAN TUTAMAZSIN!'

İsrailli eski başkan, canlı yayından bir kesit koyarak kendi sosyal medya hesabından Filistinlileri iki yüzlülük ile suçladığı bir paylaşım yaptı.

''Cehalet ve ikiyüzlülüğün hepsini bir klipte görmek için burada. Filistinliler iki devlet mi yoksa tek devlet mi çözüm istiyor, iki şekilde de olamazlar. Piers Morgan'ın bile kafası karışık.'' diyerek yazdığı yazının altını ise ''Filistinliler tam olarak ne istiyor? İsraillilerin tam haklarına sahip bir ülkenin çözümü. Ya da iki ulus için iki ülke? *İpi iki ucundan da tutamazsın! * Piers Morgan bile şaşkın!'' ifadeleriyle doldurdu.

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