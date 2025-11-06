Putin’den nükleer çıkış: “Hazırlıkları başlatın!”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyelerine nükleer denemelerin hazırlıkları için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

PUTİN'DEN FLAŞ NÜKLEER ÇIKIŞ

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenlediği bildirildi. Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov'un yanı sıra Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Federal Güvenlik Servisi Müdürü Aleksandr Bortnikov da katıldı.

"RUSYA'NIN BUNA KARŞILIK VERMEK ZORUNDA KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'na bağlı kaldığını ve bu antlaşmadan çekilmeyi planlamadığını kaydetti. Putin, "2023'te Federal Meclis'e hitabımda, ABD veya diğer antlaşma tarafı ülkelerinin nükleer deneme yapmaları durumunda, Rusya'nın buna karşılık vermek zorunda kalacağını söylemiştim. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servis ve ilgili sivil kurumlara, konuyla ilgili ek bilgi toplama, Güvenlik Konseyi düzeyinde analiz yapma ve nükleer silah denemelerine yönelik hazırlık çalışmalarının başlatılması konusunda teklifler sunma talimatını veriyorum" ifadelerini kullandı.