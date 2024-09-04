PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Putin ölümsüzlük peşinde

71 yaşındaki Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Rus bilim insanlarına, yaşlanmayla mücadele konusunda yaptıkları son araştırmaların ayrıntılarını teslim etmelerini emretti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Putin ölümsüzlük peşinde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

71 yaşındaki Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Rus bilim insanlarına, yaşlanmayla mücadele konusunda yaptıkları son araştırmaların ayrıntılarını teslim etmelerini emretti. Sağlık Bakanlığı'nın Haziran ayında biyolojik saati geri çevirme konusunda son gelişmeleri talep eden bir mektup gönderdiği, ortaya çıkarıldı. Moğol lider Ukhnaa Khurelsukh ile görüşmek üzere Moğolistan'da bulunan Putin için, Bir kaynak, 'Bize tüm gelişmeleri acilen göndermemizi istedi" dedi. Uzmanlara hücre bozulmasını azaltmak için 'geliştirme önerileri' sunmaları yönünde talimat verildiği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Ankara’da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik ilk kez konuştu: Nuri Alço’ya şoke eden suçlama: Prim kasıyor! Şüpheli ölümün nedeni ne?
İsrail’de öfke dinmiyor! Sokaklar karıştı: Netanyahu Hükümeti’ne ateşkes protestosu
Gazze’deki zulmün 333. günü! Bakanlardan peş peşe destek mesajı
Kayıp Narin Güran olayında şoke eden gelişme! Tutuklanan amcası Salim Güran’ın aracında kan, kusmuk ve idrar örneği bulundu
700 bin TL nakit yüzde sıfır faizle veriliyor! Taşıt kredisi kampanyası başladı: TOGG otomobillerde...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı! ’Teğmenlerin kılıçlı yemini’ tartışmalarına nokta koydu: Özel’e ’erken seçim’ yanıtı
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in tutuklanan amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı | Özel ekip mahalle çevresini 8 kez aradı
Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Parti’de değişime ’Vira Bismillah’...
Trabzonspor’da Güneş doğdu! Şenol Güneş ile anlaşma tamam | Resmi açıklama geldi: Yuvana yeniden hoş geldin
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den ’kılıçlı yemin’ açıklaması: TSK’yı hastalıklı amaçlara alet etmek vahim hata!
Almanya batıyor! Önce Volkswagen ilan etti sonra rapor yayımlandı: Dijitalleşmede de geride kaldı
Rusya duyurdu! Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi davetine icabet | Nedir bu BRICS?
Fenerbahçe’de anlaşma tamam! 3 yıllık imza
Hamas’tan ateşkes açıklaması! Türk Dışişlerine bilgi verdiler: ABD iki hafta içinde...
SON DAKİKA