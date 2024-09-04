Putin ölümsüzlük peşinde

71 yaşındaki Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Rus bilim insanlarına, yaşlanmayla mücadele konusunda yaptıkları son araştırmaların ayrıntılarını teslim etmelerini emretti. Sağlık Bakanlığı'nın Haziran ayında biyolojik saati geri çevirme konusunda son gelişmeleri talep eden bir mektup gönderdiği, ortaya çıkarıldı. Moğol lider Ukhnaa Khurelsukh ile görüşmek üzere Moğolistan'da bulunan Putin için, Bir kaynak, 'Bize tüm gelişmeleri acilen göndermemizi istedi" dedi. Uzmanlara hücre bozulmasını azaltmak için 'geliştirme önerileri' sunmaları yönünde talimat verildiği belirtildi.

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