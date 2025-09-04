Portekiz’de tarihi füniküler raydan çıktı! Çok sayıda ölü var: Ulusal yas kararı

Portekiz'in başkenti Lizbon'un en turistik mekanlarından biri olan 140 yıllık Gloria füniküleri raydan çıktı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti. Portekiz'deki füniküler kazasında can kaybı 15'e yükseldi TARİHİ FÜNİKÜLER RAYDAN ÇIKTI Füniküler kazasının ardından 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken bunlardan beşinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Portekiz, Reuters Yetkililer, saat 18.05 sıralarında meydana gelen kazada hayatını kaybedenler arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu ancak ölenlerin milliyetlerinin henüz doğrulanmadığını belirtti.