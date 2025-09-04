PODCAST CANLI YAYIN

Portekiz’de tarihi füniküler raydan çıktı! Çok sayıda ölü var: Ulusal yas kararı

Portekiz’in başkenti Lizbon’da 140 yıllık tarihi Gloria füniküleri raydan çıktı. Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kaza sırasında fünikülerde kaç kişinin bulunduğu hala bilinmezken Portekiz hükümeti ulusal yas ilan etti.

Portekiz'deki füniküler kazasında can kaybı 15'e yükseldi

TARİHİ FÜNİKÜLER RAYDAN ÇIKTI

Füniküler kazasının ardından 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken bunlardan beşinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer, saat 18.05 sıralarında meydana gelen kazada hayatını kaybedenler arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu ancak ölenlerin milliyetlerinin henüz doğrulanmadığını belirtti.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, çarşamba gecesi hastaneyi ziyaret ederek bunu "şehir için trajik bir an" olarak nitelendirdi. Portekiz hükümeti ulusal yas günü ilan etti.

Polis ve diğer acil durum görevlileri olay yerinde inceleme yaparken fünikülerleri işleten şirket, ulusal ulaşım güvenliği otoritesi ve kriminal polis tarafından olayla ilgili çeşitli soruşturmalar başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, teleferikle taşınan fünikülerin fren sisteminde arıza meydana geldi ve araç dik bir sokaktan aşağı yuvarlanarak bir binaya çarptı.

Yetkililer, enkaz altında kalan çok sayıda kişinin kurtarıldığını söyledi.

Avenida da Liberdade yakınlarında meydana gelen teleferik kazasında trenin içinde kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor.

