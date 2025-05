PKK 12. Kongresi’ni topladı ve fesih kararı aldı! Dünya basını manşetlerine taşıdı

PKK'nın sözde 12. Kongre'sini toplayarak aldığı fesih kararı dünya basınında da geniş yer buldu.



REUTERS: PKK on yıllardır süren mücadelenin ardından feshedildi.



FRANCE 24: PKK'nın fesih kararı aldığı ve silahlı mücadeleye son verdiği kaydedildi.



LE MONDE: PKK, onlarca yıllık kardeş kavgasını sona erdirme kararı aldı.



THE WASHİNGTON POST: Kürt militan grubu, Türkiye ile barış girişimi kapsamında fesih ve silahsızlanma kararı aldı.



THE NEW YORK TİMES: Bu karar, Türkiye siyasetini yeniden şekillendirebilir ve komşu ülkelerde yankı uyandırabilir.



DEUTSCHE WELLE: PKK, Öcalan'ın çağrısının ardından düzenlediği olağanüstü kongresinde fesih ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu.



LAVANGUARDİA: PKK örgütü 40 yıl sonra kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu.



EL MUNDO: PKK, Türkiye ile ateşkes ilan etti ancak silahsızlanmayı Öcalan'ın serbest bırakılmasına bağladı.



AL JAZEERA: PKK, Türkiye'de onlarca yıldır süren çatışmayı sona erdiriyor.



NY TIMES: ERDOĞAN İÇİN ZAFER

ABD merkezli New York Times'taki haberde, PKK'nın kararı "bölge genelinde sarsıcı sonuçlar doğurabilecek bir gelişme" olarak nitelendi. Bu adımın ''Suriye'deki Kürt milis güçlerini de etkileyebileceği ve bölgesel dengelerde değişim yaratabileceği'' yazılan haberde, şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye devletine karşı 40 yıldır kanlı bir saldırı yürüten grup, yaptığı açıklamada silah bırakacağını ve çatışmayı sona erdireceğini duyurdu. Bu karar, Türkiye'nin en uzun soluklu güvenlik sorunlarından birine son verebilir ve Başkan Erdoğan için önemli bir siyasi zafer anlamına gelebilir.

