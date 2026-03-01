Pezeşkiyan "Hamaney için intikam" dedi: Kan dökmek görevimiz ve meşru hakkımız
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney suikastı sonrası İsrail ve ABD'ye "intikam" mesajı verdi. Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir." dedi.
ABD-İsrail-İran savaşı ikinci gününde karşılıklı misilleme atışlarıyla sürüyor.
İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD'nin ortak saldırısıyla öldürüldüğünü duyurdu. Hamaney ve üst komuta kademesinin savunma toplantıs için bir arada olduğu sırada saldırının gerçekleştiği bildirildi.
Dünyayı sarsan saldırı sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. İran makamlarından Pezeşkiyan'ın sağlık durumuna ilişkin tatmin edici bir açıklama gelmezken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
PEZEŞKİYAN'DAN HAMANEY SONRASI İLK MESAJ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney suikastı sonrası taziye mesajı yayımladı.
Pezeşkiyan, Hamaney'in ölümünü "Dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaş"olarak niteledi.
"İNTİKAM GÖREVİMİZ VE MEŞRU HAKKIMIZ"
İran Cumhurbaşkanı"İran İslam Cumhuriyeti, bu suçun faillerine ve komutanlarına karşı kan dökmeyi ve intikam almayı görevi ve meşru hakkı olarak görmektedir." dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ise "ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız" açıklamasında bulundu.
TAM 30 İSRAİL BOMBASI İLE
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran ordusunun üst komuta kademesi savunma konseyi toplantısını icra ederken ABD ve İsrail'in düzenlendiği saldırıda öldü.
Amerikan medyası; ABD'nin sağladığı istihbari destekle saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazdı. Hamaney'in ofisine tam 30 bomba atıldığını duyurdu.