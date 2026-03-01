Pezeşkiyan "Hamaney için intikam" dedi: Kan dökmek görevimiz ve meşru hakkımız

ABD-İsrail-İran savaşı ikinci gününde karşılıklı misilleme atışlarıyla sürüyor.



İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD'nin ortak saldırısıyla öldürüldüğünü duyurdu. Hamaney ve üst komuta kademesinin savunma toplantıs için bir arada olduğu sırada saldırının gerçekleştiği bildirildi.



Dünyayı sarsan saldırı sonrası İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. İran makamlarından Pezeşkiyan'ın sağlık durumuna ilişkin tatmin edici bir açıklama gelmezken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.







PEZEŞKİYAN'DAN HAMANEY SONRASI İLK MESAJ



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney suikastı sonrası taziye mesajı yayımladı.



Pezeşkiyan, Hamaney'in ölümünü "Dünyanın her yerindeki Müslümanlara, özellikle Şiilere karşı açık bir savaş"olarak niteledi.