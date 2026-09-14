Önündeki kuruyemişi aldılar, yenisini buldu! Hintli diplomatın ısrarı şaşırttı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BRICS Zirvesi'nde savaş gündemine ilişkin önemli mesajlar verdiği sırada, arkasında bulunan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın dakikalarca kuruyemiş yemesi kameralara yansıdı. Çevresindekilerin önündeki kutuyu kaldırmasına rağmen başka bir kutu alan Jaiswal'ın yemeye devam ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'nde kameralara yansıyan ilginç görüntü sosyal medyada gündem oldu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın savaş gündemine ilişkin önemli mesajlar verdiği sırada, arkasında bulunan Hindistan Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın dakikalar boyunca kuruyemiş yemesi dikkat çekti.
Pezeşkiyan konuşmasını sürdürürken Jaiswal'ın elindeki kuruyemişleri aralıksız tüketmesi kameralara yansıdı.
ÖNÜNDEKİ KURUYEMİŞİ KALDIRDILAR YENİSİNİ ALDI
Çevresindekiler, diplomatın önündeki kuruyemişleri kaldırsa da Jaiswal'ın bu kez yanında bulunan başka bir kutuyu eline alarak uyarılara aldırış etmeden yemeye devam etti.
Diplomatik protokol sırasında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Görüntüler, zirvenin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.