BRICS Zirvesi'nde önündeki kuru yemişleri hunharca yiyen Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal viral oldu.

Pezeşkiyan konuşmasını sürdürürken Jaiswal'ın elindeki kuruyemişleri aralıksız tüketmesi kameralara yansıdı.

ÖNÜNDEKİ KURUYEMİŞİ KALDIRDILAR YENİSİNİ ALDI

Çevresindekiler, diplomatın önündeki kuruyemişleri kaldırsa da Jaiswal'ın bu kez yanında bulunan başka bir kutuyu eline alarak uyarılara aldırış etmeden yemeye devam etti.