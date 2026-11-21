Peru'nun Junin bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı.

BAŞKENTTEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin 108 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Junin'e komşu olan başkent Lima bölgesinde de hissedildi.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini duyurdu.