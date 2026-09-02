Pentagon çalışanının sosyalist haritası ABD’yi karıştırdı
ABD Savunma Bakanlığında kısa süre önce göreve başlayan yazılım mühendisi ve sağcı sosyal medya fenomeni Jennica Pounds’un, Amerika Demokratik Sosyalistleriyle bağlantılı kişi ve kuruluşları takip etmek amacıyla hazırladığı veri tabanı tartışma yarattı. Eleştirmenler çalışmayı “siyasi fişleme” olarak nitelendirirken Pounds, projeyi devlet kaynaklarından bağımsız hazırladığını savundu.
ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan ve kısa süre önce Pentagon tarafından işe alınan yazılım mühendisi Jennica Pounds, "DSA Explorer" adını verdiği internet sitesini kullanıma açtı.
İnteraktif veri tabanı, Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) ile daha geniş "antiemperyalist dayanışma ağı" içinde bulunduğu belirtilen kişi ve kuruluşlar arasındaki bağlantıları harita üzerinde gösteriyor.
"DEVLET GÖZETİMİ" TARTIŞMASI BAŞLADI
Pounds'un aynı zamanda Savunma Bakanlığı çalışanı olması, projenin amacı ve toplanan siyasi verilerin nasıl kullanılabileceği konusunda tepkiye yol açtı.
Eleştirmenler, bir federal çalışanın kişilerin siyasi bağlantılarına ilişkin hassas bilgileri bir araya getirmesinin en hafif ifadeyle kamu göreviyle bağdaşmadığını belirtti. Bazı eleştirmenler ise veri tabanının ABD vatandaşlarına yönelik "devlet gözetimi" ve "siyasi fişleme" niteliği taşıyabileceğini ileri sürdü.
Ancak mevcut bilgiler, Pentagon'un projeye doğrudan katkı sağladığını ya da veri tabanının devlet adına hazırlandığını ortaya koymuyor.
POUNDS: KİŞİSEL PROJEM, DEVLETİN KATKISI YOK
Sosyal medyada "DataRepublican" adıyla tanınan Pounds, Newsweek'e yaptığı açıklamada internet sitesini "kişisel bir proje" olarak geliştirdiğini söyledi.
Çalışmada hükümet bütçesinin kullanılmadığını ve herhangi bir devlet kurumundan katkı almadığını savunan Pounds, veri tabanının bir yılı aşkın süredir yürüttüğü araştırmalara dayandığını ifade etti.
Pounds ayrıca sitede yer alan bilgilerin hata içerebileceğini belirten kapsamlı bir uyarı metni yayımladı.
Axios'un aktardığına göre hem Pounds hem de ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yöneltilen sorulara yanıt vermedi.
PENTAGON'DAKİ GÖREVİ AÇIKLANMIYOR
Tartışmaları büyüten bir başka unsur ise Pentagon'un Pounds'un kurumda hangi görevi yürüttüğünü açıklamaması oldu.
Pounds'un son aylarda sosyal medya paylaşımlarında askeri konulara daha fazla ağırlık verdiği, aynı dönemde Savunma Bakanlığında kamuoyuna duyurulmayan bir pozisyonda çalışmaya başladığı belirtildi.
Eleştirmenler, Pounds'un sosyal medyadaki siyasi faaliyetleriyle kamu görevi arasında açık sınırlar bulunup bulunmadığını sorguluyor.
"VERGİLERİNİZLE BİR X FENOMENİNE MAAŞ ÖDENİYOR"
ABD Hava Kuvvetleri gazisi ve eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger, Pounds'un Pentagon'daki görevine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Kinzinger, "Pentagon, vergilerinizle bir X fenomenine maaş ödüyor ancak ne iş yaptığını açıklamıyor" ifadelerini kullandı. Kinzinger ayrıca federal kurumlarda Trump yanlısı paylaşımlar yapan başka sosyal medya hesaplarının da çalıştırılıp çalıştırılmadığının açıklanmasını istedi.
DOGE İÇİN GELİŞTİRDİĞİ ARAÇLARLA TANINDI
Jennica Pounds, geçen yıl DataRepublican adıyla geliştirdiği yapay zekâ destekli veri analiz araçları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.
Söz konusu araçların, Elon Musk'ın öncülük ettiği Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) federal fon kesintileri ve işten çıkarmalara ilişkin çalışmalarında yol gösterici olduğu öne sürüldü.
Washington Post, Pounds'un ABD ordusu tarafından son dönemde sivil görevlere getirilen birkaç sosyal medya fenomeninden biri olduğunu bildirdi.
ABD'NİN ÇİN'E KARŞI "FENOMEN" PLANI
The Guardian'ın haberine göre Pounds, ABD Dışişleri Bakanlığında hazırlandığı öne sürülen başka bir çalışma için de örnek gösterildi.
Sızdırıldığı belirtilen belgelerde, Çin'in söylemlerine karşı Amerikan çıkarlarını savunmak amacıyla Asya'da sosyal medya fenomenlerinin işe alınması ve eğitilmesinin planlandığı iddia edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili ise Axios'a yaptığı açıklamada, uzun süredir uygulanan kurum politikası gereği sızdırıldığı ileri sürülen belgelerin doğruluğunu teyit etmeyeceklerini ve içerikleri hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti.
PENTAGON'DA İŞE ALINDIĞI TARTIŞMA SONRASI ORTAYA ÇIKTI
Pounds'un Pentagon'da çalıştığı geçen haftaya kadar kamuoyu tarafından bilinmiyordu.
İstihdam bilgisi, Pounds'un ağustos ayında bir Dışişleri Bakanlığı müsteşarını hukuki sorun yaratabilecek belgeleri kötü niyetle sızdırmaya çalışmakla suçlamasının ardından yaşanan tartışma sırasında ortaya çıktı. Pounds daha sonra suçlamasının hatalı olduğunu kabul etti.
Associated Press, Pounds'un Savunma Bakanlığında çalıştığını doğrularken Pounds, göreve temmuz ayında başladığını açıkladı.
Pounds'un Pentagon'daki yeni görevinden önce Savunma Bakanlığı basın merkezinde akreditasyonu bulunuyordu. Pentagon muhabirleri, Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde getirilen yeni kısıtlamalar ve sadakat talepleri nedeniyle bir süredir tartışmaların odağında bulunuyor.