Pentagon çalışanının sosyalist haritası ABD’yi karıştırdı

İnteraktif veri tabanı, Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) ile daha geniş "antiemperyalist dayanışma ağı" içinde bulunduğu belirtilen kişi ve kuruluşlar arasındaki bağlantıları harita üzerinde gösteriyor.

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan ve kısa süre önce Pentagon tarafından işe alınan yazılım mühendisi Jennica Pounds, "DSA Explorer" adını verdiği internet sitesini kullanıma açtı.

Pentagon’daki sağcı fenomenin “fişleme haritası” tepki çekti

"DEVLET GÖZETİMİ" TARTIŞMASI BAŞLADI

Pounds'un aynı zamanda Savunma Bakanlığı çalışanı olması, projenin amacı ve toplanan siyasi verilerin nasıl kullanılabileceği konusunda tepkiye yol açtı.

Eleştirmenler, bir federal çalışanın kişilerin siyasi bağlantılarına ilişkin hassas bilgileri bir araya getirmesinin en hafif ifadeyle kamu göreviyle bağdaşmadığını belirtti. Bazı eleştirmenler ise veri tabanının ABD vatandaşlarına yönelik "devlet gözetimi" ve "siyasi fişleme" niteliği taşıyabileceğini ileri sürdü.

Ancak mevcut bilgiler, Pentagon'un projeye doğrudan katkı sağladığını ya da veri tabanının devlet adına hazırlandığını ortaya koymuyor.