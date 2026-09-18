Pentagon'dan kritik hamle! Avrupa'dan binlerce askeri geri mi çekiyorlar?
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Avrupa'daki askeri gücünün yaklaşık üçte birine denk gelen 25 bin ila 40 bin askeri geri çekme seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü. Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana en büyük küçülme olabileceği belirtilen bu plandan özellikle Almanya, İtalya ve İspanya'nın etkilenmesi beklenirken üst düzey yetkililer konu hakkında henüz nihai bir karar alınmadığını vurguladı.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Avrupa'daki askeri gücünün yaklaşık üçte birini geri çekme seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.
NBC News'a konuşan çok sayıda ABD'li ve Avrupalı yetkili, Washington yönetiminin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin iddialarda bulundu.
25 BİN ASKER AVRUPA'DAN GERİ Mİ ÇEKİLECEK?
Pentagon'un Avrupa'daki askeri gücünün yaklaşık üçte birine denk gelen 25 bin askerini geri çekmeyi değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, bu planın uçakların, gemilerin ve mühimmatın da geri çekilmesini kapsadığını söyledi.
Bir ABD'li yetkili ise söz konusu sayının yaklaşık 40 bin askere kadar çıkabileceği ihtimaline de işaret etti.
ALMANYA, İTALYA VE İSPANYA ETKİLENECEK
Yetkililer ayrıca, uygulamaya geçirilmesi halinde soğuk savaşın sona ermesinden bu yana en önemli küçülme olacağı belirtilen bu plandan etkilenecek ülkeler arasında ABD askerlerinin büyük kısmını barındıran Almanya, İtalya ve İspanya'nın bulunacağı değerlendirmesinde bulundu.
Pentagon'un haziranda Avrupa'daki ABD kuvvetlerine ilişkin inceleme yapılacağını duyurduğunu hatırlatan yetkililer, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) General Alexus Grynkewich'in analizini Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bugün sunmasının beklendiğini öne sürdü.
Konuya ilişkin nihai önerinin ise Hegseth'e 6 Kasım'da sunulacağını kaydeden yetkililer, asker sayısındaki herhangi bir azalmanın bu tarihten sonra gerçekleşeceğine işaret etti.
Öte yandan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise henüz konu hakkında herhangi bir karar verilmediğini söyledi.