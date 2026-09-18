Savunma analistleri ve istihbarat şirketleri tarafından incelenen uydu fotoğraflarına göre bu devasa yüzey gemisi, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Uydu görüntüleri, Çin'in türünün ilk örneği bir askeri projeye imza attığını ortaya koydu. Şanghay'daki Hudong-Zhonghua Tersanesi'nde çekilen görüntüler, Pekin yönetiminin devasa boyutlardaki insansız denizaltı dronlarını taşıyabilecek ve denize bırakabilecek özel bir "ana gemi" inşa ettiğini gözler önüne serdi.

Şanghay'da inşa edilen yeni ana geminin, bu devasa sualtı araçlarının açık denizlere taşınması, konuşlandırılması ve operasyon sonrasında tekrar gemiye alınması amacıyla özel olarak tasarlandığı belirtiliyor.

Çin, son yıllarda XXLUUV (Ekstra-Ekstra Büyük İnsansız Sualtı Aracı) olarak sınıflandırılan devasa insansız denizaltı projeleriyle dikkat çekiyordu. Hainan açıklarında test edildiği bilinen bu dev dronların uzunlukları 35 ila 45 metre arasında değişiyor. Bu boyutlar, ABD Donanması'nın en büyük insansız sualtı aracı olan Boeing Orca XLUUV'den yaklaşık 6 ila 8 kat daha büyük oldukları anlamına geliyor.

ABD'NİN EN BÜYÜK SU ALTI ARACINDAN 8 KAT DAHA BÜYÜK

Daily Mail, Çin'in dron gemisinin uydu görüntülerini paylaştı.

4 DRONU BİRDEN TAŞIYABİLİR

Yapılan analizlere göre yaklaşık 205 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki gemi, gövdesindeki özel dahili hangar sayesinde aynı anda dört adet dev XXLUUV sınıfı dronu taşıyabilecek kapasiteye sahip.

Geminin kıç kısmında, su altından açılan özel bir havuz ve dronları suya indirmek/çıkarmak için 12 dikey kriko koluyla desteklenen dev bir taşıma platformu yer alıyor.

Bu ana gemi sayesinde Çin ordusunun, devasa denizaltı dronlarını sadece kıyı yakınlarında değil, kıtalar arası veya okyanusun derinliklerindeki uzak operasyon bölgelerinde de ikmal edebilecek, bakımını yapabilecek ve kontrol edebileceği belirtiliyor.

OKYANUS ALTINDA BÜYÜK KOZ

Askeri uzmanlar, Çin'in bu hamlesiyle birlikte okyanus altı harp teknolojisinde rakiplerine karşı büyük bir koz elde etmeye çalıştığını belirtiyor.

Geleneksel olarak bu tür dev insansız denizaltıların kıyıdaki üslerden kalkış yapması gerekiyorken bu mobil ana gemi sayesinde Çin donanması, insansız sistemlerini dünyanın dört bir yanındaki stratejik noktalarına esnek bir şekilde sevk edebilecek. Daily Mail'e göre ABD'nin Batı kıyıları dahil sevk yapabileceği belirtiliyor.

Pekin yönetimi henüz bu projenin resmi detaylarını kamuoyuyla paylaşmış değil; ancak tersanedeki çalışmalar ve uydudan elde edilen veriler, Çin'in deniz altındaki gücünü küresel çapta genişletme kararlılığını açıkça gözler önüne seriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN