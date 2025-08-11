Paşinyan'dan Putin'e Washington telefonu! Aliyev ve Trump ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Kremlin Sarayı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Washington'da yaptığı görüşmeyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'e bilgi verdiğini bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın, Ermenistan tarafının isteği üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Aliyev, Trump ve Paşinyan, Reuters

PUTİN ALASKA HAZIRLIKLARINI ANLATTI

Görüşmede, Ukrayna krizinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin sonuçları ve Trump ile Alaska'da yapacağı görüşmenin hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Paşinyan, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik adımları memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın ikili ilişkiler ve iki ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamındaki etkileşimi ile ilgili güncel konuları istişare ettiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.