Paşinyan'dan Putin'e Washington telefonu! Aliyev ve Trump ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Putin ve Paşinyan, Washington’daki Trump ve Aliyev görüşmesini telefonda değerlendirdi. Rusya, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin iyileştirilmesi için üçlü anlaşmalar doğrultusunda bölgedeki ulaşım engellerinin kaldırılmasına destek vereceğini açıkladı.

Kremlin Sarayı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Washington'da yaptığı görüşmeyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verdiğini bildirdi.

PUTİN VE PAŞİNYAN'DAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın, Ermenistan tarafının isteği üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Paşinyan, Trump ve Aliyev ile başkent Washington'da yapılan görüşmenin sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Putin, Erivan ile Bakü arasında sürdürülebilir barışın sağlanması yönünde atılan adımların önemini vurguladı. Rus tarafı, 2020-2022 yıllarında üst düzeyde sağlanan üçlü anlaşmalar doğrultusunda, bölgedeki ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması dahil Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecine katkıda bulunmaya hazır olduğunu teyit etti.

PUTİN ALASKA HAZIRLIKLARINI ANLATTI

Görüşmede, Ukrayna krizinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "Putin, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinin sonuçları ve Trump ile Alaska'da yapacağı görüşmenin hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. Paşinyan, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik adımları memnuniyetle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın ikili ilişkiler ve iki ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) kapsamındaki etkileşimi ile ilgili güncel konuları istişare ettiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da 8 Ağustos'ta gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

