Paşinyan yeni hükümeti kurmak için istifa etti
Ermenistan'daki seçimleri kazanan Başbakanı Nikol Paşinyan mevcut hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu istifa biçimsel nitelik taşırken ülke anayasasında öngörülen kanuni prosedürden kaynaklanıyor.
Ermenistan'da 7 Haziran genel seçimlerinin tamamlanmasıyla yeni seçilen Ulusal Meclisin ilk toplantı gününde anayasal prosedür devreye girdi. Seçimlerde yüzde 49,74 oy alıp 64 sandalye kazanarak meclis çoğunluğunu elde eden Nikol Paşinyan, anayasa gereğince hükümetin istifasına dair kararı açıkladı.
Paşinyan, resmi açıklamayı kendisine ait Telegram kanalı üzerinden paylaştı.
İstifaya ilişkin resmi dilekçenin Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a sunulduğu bildirildi.
ANAYASAYA GÖRE İLK TOPLANTIDA İSTİFA ŞART
Karar biçimsel nitelik taşırken tamamen ülke anayasasında öngörülen kanuni süreçten kaynaklanıyor.
Ermenistan Anayasası uyarınca yeni seçilen Ulusal Meclisin ilk birleşim gününde hükümetin yeni parlamentoya karşı yetkilerini devretmesi, istifasını sunması gerekiyor.
Bu aşamada mevcut kabine üyeleri yeni hükümet oluşturulana dek görevlerini yürütmeye devam edecek.
Anayasa hükümleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, yeni seçilen Ulusal Meclisin görev süresinin başlamasıyla parlamento çoğunluğunun gösterdiği adayı vakit kaybetmeksizin başbakan olarak atıyor.
HALK YENİDEN PAŞİNYAN DEDİ
Ermenistan'da 7 Haziran tarihinde Ulusal Meclis seçimleri gerçekleştirildi. Sandık sonuçlarına göre Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 49,74 oy alarak mecliste 64 sandalye elde etmişti.
Muhalefet kanadında Güçlü Ermenistan Partisi yüzde 23,27 oy oranıyla 29 sandalye kazanırken, Ermenistan İttifakı yüzde 9,92 oy oranıyla 12 sandalyede kaldı.
Seçime giren diğer muhalefet partileri seçim barajını aşamadı.
Ulusal Mecliste çoğunluğu yakalayan Sivil Sözleşme Partisi tek başına yeni hükümeti kurma yetkisini elinde bulunduruyor.