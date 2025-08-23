PODCAST CANLI YAYIN

Paşinyan: Karabağ hareketini devam ettirmek Ermenistan'ın bağımsızlığını yok eder

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bağımsızlık Bildirgesi’nin yıldönümünde yaptığı açıklamada Karabağ hareketini devam ettirmenin ülkenin bağımsızlığını tehlikeye atacağını vurguladı. Paşinyan, Ermenistan’ın önceliğinin bağımsızlığını koruyarak Azerbaycan ile barış, Türkiye ile gerçek bir diyalog ve bölgedeki komşularıyla ilişkileri derinleştirmek olduğunu ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 23 Ağustos 1990'da kabul edilen Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nin yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı ve Karabağ hareketini sürdürmenin bağımsızlıklarını tehlikeye atacağını söyledi.

Halka yazılı bir açıklama yapan Paşinyan, bildirgenin dönemin siyasi ve entelektüel ortamının ruhunu yansıttığını belirtti ve Sovyetler Birliği'nin şekillendirdiği çatışmacı vatanseverlik anlayışının Karabağ hareketine zemin hazırladığını ifade etti.

"KARABAĞ HAREKETİNİ DEVAM ETTİRMEK ERMENİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI YOK EDER"

Paşinyan, "Başbakan olarak tüm bilgileri analiz ettikten sonra vardığım kanaat şudur: Karabağ hareketini devam ettirmek Ermenistan'ın bağımsızlığını yok eder." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İLE GERÇEK BİR DİYALOG GÜNDEMİ ORTAYA ÇIKTI"

Ermenistan'ın bağımsızlığını koruma ve hayata geçirme stratejisini seçtiklerini vurgulayan Paşinyan, "Bu çerçevede Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışçıl çözüm mümkün hale geldi, Türkiye ile gerçek bir diyalog gündemi ortaya çıktı, Gürcistan ve İran ile ilişkilerimiz derinleşmelidir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Bağımsızlık Bildirgesi'nde Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğu ileri sürülmüş, ülkenin anayasasında da bu bildirgeye atıfta bulunulmuştu. Azerbaycan ise barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan anayasasının değiştirilmesi gerektiğini şart koşmuştu.

