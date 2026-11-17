Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti sırasında başkent Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen ayin öncesinde, özel aracıyla halkı selamladığı sırada kalabalıktan atılan bir cisim yüzüne isabet etti. Kameralara yansıyan görüntülerde Papa'nın elini yüzüne götürdüğü görülürken, aracın durmadan ilerlediği dikkat çekti. Papa 14. Leo, yaşanan olaya rağmen halkı selamlamayı sürdürdü.

Peru'nun başkenti Lima'da kalabalığı selamlayan Papa 14. Leo'nun yüzüne fırlatılan bir cisim isabet etti. (Foto: AFP) PAPA'NIN YÜZÜNE CİSİM FIRLATILDI Olay, Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Las Palmas Hava Üssü'nde meydana geldi. Papa 14. Leo, ziyaret programı kapsamında özel aracıyla ilerlerken güzergâhta toplanan vatandaşları selamladı. Bu sırada kalabalıktan fırlatılan bir cisim Papa'nın yüzüne isabet etti. Papa'nın güzergâhını takip eden medya kuruluşları ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olayın yaşandığı anlar görüldü.