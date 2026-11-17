Kalabalığı selamlarken neye uğradığını şaşırdı! Papa 14. Leo'nun yüzüne cisim fırlatıldı
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Güney Amerika turunun son durağı Peru'da beklenmedik bir olay yaşadı. Başkent Lima'da kendisini karşılayan kalabalığı özel araçtan selamladığı sırada fırlatılan bir cisim Papa'nın yüzüne isabet etti. Acı hissederek elini yüzüne götüren Papa, olayın ardından yoluna devam etti. Papa'nın yaralanıp yaralanmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti sırasında başkent Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen ayin öncesinde, özel aracıyla halkı selamladığı sırada kalabalıktan atılan bir cisim yüzüne isabet etti. Kameralara yansıyan görüntülerde Papa'nın elini yüzüne götürdüğü görülürken, aracın durmadan ilerlediği dikkat çekti. Papa 14. Leo, yaşanan olaya rağmen halkı selamlamayı sürdürdü.
PAPA'NIN YÜZÜNE CİSİM FIRLATILDI
Olay, Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Las Palmas Hava Üssü'nde meydana geldi. Papa 14. Leo, ziyaret programı kapsamında özel aracıyla ilerlerken güzergâhta toplanan vatandaşları selamladı.
Bu sırada kalabalıktan fırlatılan bir cisim Papa'nın yüzüne isabet etti. Papa'nın güzergâhını takip eden medya kuruluşları ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olayın yaşandığı anlar görüldü.
ACI HİSSEDEREK ELİNİ YÜZÜNE GÖTÜRDÜ
Görüntülerde Papa 14. Leo'nun cismin yüzüne çarpmasının ardından acı hissederek bir elini yüzüne götürdüğü görüldü. Olay sırasında Papa'yı taşıyan özel aracın durmadığı ve güzergâhında ilerlemeye devam ettiği belirtildi.
Papa'nın yüzüne isabet eden cismin herhangi bir yaralanmaya yol açıp açmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
OLAYIN ARDINDAN HALKI SELAMLAMAYA DEVAM ETTİ
Papa 14. Leo, yaşanan olaya rağmen programını sürdürdü. Özel aracıyla kalabalığı selamlamaya devam eden Papa, olayın yaşandığı noktadan birkaç metre ileride kendisine uzatılan bir bebeği kucağına aldı.
Papa'nın daha sonra ziyaretinin kapanışını simgeleyen dini ayini yönetmek üzere sunağa geçtiği bildirildi.
YÜZ BİNLERCE KİŞİ AYİNE KATILDI
Papa 14. Leo'nun Peru ziyaretinin kapanış ayini, Lima'nın Santiago de Surco ilçesinde bulunan Las Palmas Hava Üssü'nde gerçekleştirildi. Diario Panorama gazetesinin organizasyon yetkililerinin açıkladığı verilere dayandırdığı haberine göre dini törene yüz binlerce kişi katıldı.
Papa 14. Leo, geniş katılımla düzenlenen ayini yöneterek Peru'daki ziyaret programını tamamladı.
PAPA 14. LEO İÇİN PERU ZİYARETİ "EVE DÖNÜŞ" NİTELİĞİNDE
Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti, geçmişte ülkede uzun yıllar görev yapmış olması nedeniyle ayrı bir anlam taşıyor. Yaklaşık 20 yıl boyunca Peru'da misyoner olarak çalışan Papa'nın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret, kendisi açısından "eve dönüşü" olarak değerlendiriliyor.
12 GÜNLÜK GÜNEY AMERİKA TURUNU TAMAMLADI
Papa 14. Leo, Lima'daki kapanış ayininin ardından Güney Amerika ziyaretini tamamladı. Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan 12 günlük tur, Peru'nun başkentindeki dini törenle sona erdi.