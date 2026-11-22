Bolivya lideri, ASELSAN'ın küresel başarısından etkilenerek ortak üretim ve teknoloji transferine dikkat çekti. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ASELSAN'I BOLİVYA'YA MODEL GÖSTERDİ



50 yıllık geçmişinde ulusal bir savunma sanayisi kuruluşundan 97 ülkeye ihracat yapan uluslararası bir şirkete dönüşen ASELSAN'ın gelişimini örnek gösteren Paz, Bolivya'nın da teknoloji alanında benzer bir kapasite oluşturmasını hedeflediklerini belirtti.

Paz, Türkiye ile kurulacak iş birliklerinde teknoloji transferi, uzman personel yetiştirilmesi ve katma değerli üretimin öncelikli alanlar olmasını istediklerini ifade etti.

Rodrigo Paz Pereira

ASELSAN