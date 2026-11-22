Bolivya Cumhurbaşkanı ASELSAN'ı ülkesine model gösterdi: Türkiye gibi dost ülkelerle büyüyeceğiz
Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, 13 Kasım 2026'da Ankara'daki temasları kapsamında ASELSAN'ı ziyaret etti. Genel Müdür Ahmet Akyol tarafından karşılanan Paz, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği teknolojileri yerinde inceledi. ASELSAN'ı ülkesine örnek gösteren Paz, Türkiye ile teknoloji transferi, ortak üretim ve uzman yetiştirme alanlarında iş birliği yapmak istediklerini açıkladı.
Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, 13 Kasım 2026'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara'da savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından ASELSAN'ı ziyaret etti.
Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ileri teknoloji sistemlerini yerinde inceleyen Paz, Türkiye ile teknoloji transferi, ortak üretim ve uzman yetiştirme alanlarında yeni iş birlikleri kurmak istediklerini açıkladı.Bolivya Cumhurbaşkanı ASELSAN'ı övdü
ASELSAN'IN TEKNOLOJİSİNİ YERİNDE İNCELEDİ
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından karşılanan Bolivya Cumhurbaşkanı Paz ve beraberindeki heyet, şirketin teknolojik altyapısı ve geliştirdiği sistemler hakkında bilgi aldı.
Ziyaret sırasında kendi çektiği videoyla ülkesine seslenen Paz, ASELSAN'ın ileri teknoloji kapasitesine dikkat çekti.
"TÜRKİYE GİBİ DOST ÜLKELERLE BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ"
Bolivya'nın geçmiş dönemde izlediği dışa kapalı politikalara değinen Paz, ASELSAN ziyaretinde şu ifadeleri kullandı:
ASELSAN, ileri teknolojiye sahip bir şirket. Yirmi yılı aşkın süre Bolivya'nın dünyayla bağlantı kurma seçeneği olmadı, buna izin verilmedi. Türkiye gibi dost ülkelerle birlikte büyüyeceğimiz umuduyla buradayız.
ASELSAN'I BOLİVYA'YA MODEL GÖSTERDİ
50 yıllık geçmişinde ulusal bir savunma sanayisi kuruluşundan 97 ülkeye ihracat yapan uluslararası bir şirkete dönüşen ASELSAN'ın gelişimini örnek gösteren Paz, Bolivya'nın da teknoloji alanında benzer bir kapasite oluşturmasını hedeflediklerini belirtti.
Paz, Türkiye ile kurulacak iş birliklerinde teknoloji transferi, uzman personel yetiştirilmesi ve katma değerli üretimin öncelikli alanlar olmasını istediklerini ifade etti.