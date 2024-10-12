Norveç Dışişleri Bakanı Eide’dan Gazze çağrısı

İsrail Gazze 'de saldırılara devam ederken Tel Aviv'e ise dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor.

NORVEÇ'TEN GAZZE TEPKİSİ

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in, Gazze'de orantısız saldırılar düzenlediğine işaret ederek, Gazze halkının bir yılı aşkın süredir korku içinde yaşadığını ve bölgede insani durumun çarpıcı şekilde kötüleştiğini belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eide, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide

"GAZZE HALKI ÖLÜM VE YIKIM KORKUSU İÇİNDE YAŞIYOR"

İsrail'in, Gazze'de orantısız saldırılar düzenlediğini ve Gazze halkının insani yardımlara erişimini engellediğini bildiren Eide, "Gazze halkı, bir yıldan fazla süredir ölüm ve yıkım korkusu içinde yaşıyor. Gazze'de insani durum çarpıcı şekilde kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Tüm tarafları gerilimi düşürmeye, barışı sağlamak için adımlar atmaya ve diplomasi ile müzakerelere başvurmaya çağıran Eide, ilk olarak, Gazze'de ateşkes sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım akışının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Eide, iki devletli çözüm ve uluslararası hukuka saygının Orta Doğu'da kalıcı istikrar ile güvenliği sağlayabileceğini kaydetti.