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Fransa’yı Kirk Kasırgası vurdu! Meclis’i sel bastı

Avrupa’da pek çok ülkede etkisini gösteren Kirk Kasırgası Fransa’yı da vurdu. Başkent Paris’te meydana gelen şiddetli yağışın ardından Meclis’i su bastı. Kirk Kasırgası’nın Belçika’nın ardından Fransa'ya geçmesi ile bölgeye 24 saat içinde üç haftaya eşdeğer yağış düştüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 14:27 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 14:38
Fransa’yı Kirk Kasırgası vurdu! Meclis’i sel bastı

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Avrupa'yı kasıp kavuran Kirk Kasırgası Fransa'yı da vurdu.

Kirk Kasırgası Fransa'da da sel baskınlarına yol açtı, ReutersKirk Kasırgası Fransa'da da sel baskınlarına yol açtı, Reuters

Başkent Paris'te de etkili olan yağışların ardından Paris'teki Ulusal Meclis binasını sel bastı.

Fransa Meclisi'ni su bastı

Paris itfaiyecilerinin verdiği bilgiye göre çarşamba akşamı Kirk Kasırgası Meclis binasında sele yol açtı.

Kirk Kasırgası Fransa'da da sel baskınlarına yol açtı, ReutersKirk Kasırgası Fransa'da da sel baskınlarına yol açtı, Reuters

MECLİS SULAR ALTINDA KALDI

Ulusal Meclis'in bodrum katında bir borunun patladığı ve katın sular altında kaldığı bildirildi.

Somme Milletvekili François Ruffin olmak üzere milletvekillerinin sosyal ağlarda paylaştığı videolarda tavandan sular damladığı ve salonunun tamamen sular altında kaldığı görüldü.

Fransa'da Meclis'i su bastı, Kaynak: XFransa'da Meclis'i su bastı, Kaynak: X

24 SAATTE ÜÇ HAFTALIK YAĞIŞ

Kirk Kasırgası'nın Belçika'nın ardından Fransa'ya geçmesi ile bölgeye 24 saat içinde üç haftaya eşdeğer yağış düştü.

Kirk Kasırgası Fransa'da da sel baskınlarına yol açtı, ReutersKirk Kasırgası Fransa'da da sel baskınlarına yol açtı, Reuters

Fransa'nın ulusal hava durumu servisinde tahminci olan Patrick Galois, "Paris bölgesinde sonbaharda bu tür bir yağmur görmek çok nadirdir." dedi.

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