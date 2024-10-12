Fransa’yı Kirk Kasırgası vurdu! Meclis’i sel bastı

Avrupa'yı kasıp kavuran Kirk Kasırgası Fransa'yı da vurdu.
Avrupa'yı kasıp kavuran Kirk Kasırgası Fransa'yı da vurdu.
Başkent Paris'te de etkili olan yağışların ardından Paris'teki Ulusal Meclis binasını sel bastı.
Paris itfaiyecilerinin verdiği bilgiye göre çarşamba akşamı Kirk Kasırgası Meclis binasında sele yol açtı.
MECLİS SULAR ALTINDA KALDI
Ulusal Meclis'in bodrum katında bir borunun patladığı ve katın sular altında kaldığı bildirildi.
Somme Milletvekili François Ruffin olmak üzere milletvekillerinin sosyal ağlarda paylaştığı videolarda tavandan sular damladığı ve salonunun tamamen sular altında kaldığı görüldü.
24 SAATTE ÜÇ HAFTALIK YAĞIŞ
Kirk Kasırgası'nın Belçika'nın ardından Fransa'ya geçmesi ile bölgeye 24 saat içinde üç haftaya eşdeğer yağış düştü.
Fransa'nın ulusal hava durumu servisinde tahminci olan Patrick Galois, "Paris bölgesinde sonbaharda bu tür bir yağmur görmek çok nadirdir." dedi.