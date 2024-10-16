Nijerya’da petrol tankerinde patlama! Jigawa’da 100’e yakın kişi hayatını kaybetti

94 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eyalet polis teşkilatı sözcüsü DSP Lawan Shiisu Adam şu ana kadar 94 kişinin öldüğünü doğruladı. Shiisu salı günü gece yarısı meydana gelen kazada yaklaşık 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Jigawa Yol Güvenliği Otoritesi başkanı Aishatu Sa'adu, BBC'ye yaptığı açıklamada, olayın Taura yerel yönetimine bağlı Majia kasabasında tanker sürücüsünün domates taşıyan bir kamyondan kaçmasının ardından meydana geldiğini söyledi.

NİJERYA'DA PETROL TANKERİNDE PATLAMA

Bunun üzerine tanker sürücüsü, aracın kafası bagajından ayrılıncaya kadar yol kenarına devrildi, bu da taşıdığı yakıtın yola ve yol kenarına dökülmesine neden oldu.

DSP Lawan, bu durumu gören insanların, yangından kaçınmak için kendilerini kovalayan güvenlik güçlerini etkisiz hale getirmelerinin ardından yere dökülen yakıtı çıkarmak için olay yerine koştuğunu söyledi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde bir petrol tankerinin patlayıp alev alması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, Channels TV

TANKER İKİ SAAT BOYUNCA YANDI

Görgü tanıkları BBC'ye, tankerin itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeden önce yaklaşık iki saat boyunca yandığını söyledi.

Tankın patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri için şimdiden planlama yapılıyor.