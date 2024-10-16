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Fotoğraf çekilmek için İspanya’nın en yüksek köprüsüne çıktı! Maceracı influencer 190 metreden düştü

26 yaşındaki influencer fotoğraf çekilmek için çıktığı köprüden düşüp hayatını kaybetti. Lewis Stevenson isimli influencer İspanya’da 190 metre yüksekliğindeki Castilla La Mancha Köprüsü’den aşağı düştü. Ailesi Lewis’i köprüye çıkmaktan bir türlü vazgeçiremediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 12:54 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 13:11
Fotoğraf çekilmek için İspanya’nın en yüksek köprüsüne çıktı! Maceracı influencer 190 metreden düştü

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İspanya'nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer köprüden düşerek hayatını kaybetti.

İspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mailİspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mail

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ÇIKTIĞI KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

26 yaşındaki Lewis Stevenson, ailesinin tırmanmaktan vazgeçmesini söylemesine rağmen pazar sabahı 190 metre yüksekliğindeki Castilla La Mancha Köprüsü'ne çıktı.

İspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mailİspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mail

AİLESİ VAZGEÇMESİ İÇİN YALVARMIŞTI

Influencerın 70 yaşındaki büyükbabası Clifford Stevensen "Hepimiz onu vazgeçirmeye çalıştı. Onu hep bir şeyler yapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorduk ama o böyleydi." dedi ve şöyle konuştu:

İspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mailİspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mail

Bunu yapmayı severdi, her zaman iyi olacağına inanarak dışarı çıkardı. Yaptığı şeyi kendi zevki için yapardı. Bunun için para almazdı, bir maceracıydı.

İspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mailİspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mail

Fotoğraf çekilmek için İspanya’nın en yüksek köprüsüne çıktı! Maceracı influencer 190 metreden düştü

Lewis'in kız arkadaşı Savannah Parker, "Sadece bir gün doğumu fotoğrafı çekmeye çalıştığını düşünüyorum. Fotoğraf çekmek için kolunu uzatmış ve düşmüş olacağını düşündüm, bayıldığını değil." dedi.

İspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mailİspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mail

SEVGİLİSİ ANLATTI: ONA YETİŞMEK ZORDU

Savannah, geçen eylül ayında Lewis ile birlikte Malta'ya gittiklerini söyledi ve o günü şöyle anlattı:

Son günümüzde beni terk edilmiş bir binaya gitmeye ikna etti ve ben de onunla gittim ama çok korkmuştum çünkü ben tırmanmam veya böyle bir şey yapmam. Ona, 'Bunu her zaman nasıl yapıyorsun bilmiyorum' dedim. Tek bir yanlış hareket yapmaktan ve bunun son olmasından çok korkuyordum ama başardık. Ayrılmak için can atıyordum çünkü terk edilmiş olmasının bir sebebi vardı: Güvenli değildi. Her zaman bir şeyler yapmaya gidiyordu. Yetişmek zordu. Geçtiğimiz yıl sekiz ay Güney Amerika'ya gitti. Yapmayı sevdiği şey buydu.
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