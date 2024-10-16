Fotoğraf çekilmek için İspanya’nın en yüksek köprüsüne çıktı! Maceracı influencer 190 metreden düştü

AİLESİ VAZGEÇMESİ İÇİN YALVARMIŞTI

Influencerın 70 yaşındaki büyükbabası Clifford Stevensen "Hepimiz onu vazgeçirmeye çalıştı. Onu hep bir şeyler yapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorduk ama o böyleydi." dedi ve şöyle konuştu:

İspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mail

Bunu yapmayı severdi, her zaman iyi olacağına inanarak dışarı çıkardı. Yaptığı şeyi kendi zevki için yapardı. Bunun için para almazdı, bir maceracıydı.

İspanya’nın en yüksek köprüsüne fotoğraf çekilmek için güvenlik ekipmanı olmadan tırmanmaya çalışan İngiliz influencer Lewis Stevenson köprüden düşerek hayatını kaybetti, Daily Mail