Nijerya'da maden ocağı çöktü: 9 ölü, çok sayıda yaralı!

Nijerya'da, yetersiz denetimler ve kaçak işletilen ocaklar can almaya devam ediyor. Ülkenin Plateau eyaletinde yer alan Barkin Ladi bölgesinde bulunan bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle ani bir göçük meydana geldi. Tünellerin çökmesi sonucu yer altında mahsur kalan işçilerden 9'unun cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan çok sayıda işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

EYALETTE TÜM MADENCİLİK FAALİYETLERİ DURDURULDU

Arka arkaya yaşanan iş kazaları ve kaçak madencilik olaylarının ardından yerel yönetim radikal bir adım attı. Eyalet hükümeti tarafından yapılan resmi açıklamada, can güvenliği riskleri ve artan güvenlik endişeleri sebebiyle Plateau eyaleti sınırları içerisindeki tüm madencilik faaliyetlerinin geçici olarak tamamen askıya alındığı duyuruldu. Bölgede denetimlerin artırılacağı bildirildi.

Nijerya'da devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.