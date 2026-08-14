ABD'de 16 yıl sonra ilk: 3 mahkum aynı gün idam ediliyor! İki infaz tamamlandı

ABD'de yaklaşık 16 yıl sonra ilk kez üç mahkumun aynı gün idam edilmesi için takvim belirlenirken, Oklahoma ve Tennessee eyaletlerinde iki mahkum yaklaşık 30 dakika arayla zehirli iğne yöntemiyle idam edildi. Alabama'da 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürmekten suçlu bulunan Jeremy Williams'ın cezasının da günün ilerleyen saatlerinde infaz edilmesi bekleniyor.

ABD'de idam cezalarının uygulanmasında son yıllarda görülen artış sürerken, ülkede yaklaşık 16 yıl sonra aynı gün içinde birden fazla idam cezasının infaz edildiği dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tennessee, Oklahoma ve Alabama eyaletlerinde 13 Ağustos için planlanan 3 ayrı idam cezasından 2'si infaz edildi.