CANLI YAYIN
Geri

Nijerya'da düşen askeri uçakta kurtulan yok

Nijerya'nın Ondo eyaletinde Benin'den Lagos'a giden Hava Kuvvetlerine ait ATR-42 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 20 yolcu ve 5 mürettebat olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında tüm mürettebat ve yolcuların cesetlerine ulaşılırken, Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu olay nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Nijerya'da düşen askeri uçakta kurtulan yok

Nijerya'nın Ondo eyaletinde dün düşen askeri uçakta bulunan 25 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Ehimen Ejodame, yaptığı açıklamada, dün eyaletin Igbokoda kentinde askeri uçak düştüğünü hatırlattı.

UÇAKTA KURTULAN YOK

Kazanın hemen ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Ejodame, çalışmalar sonucunda uçakta bulunan 20 yolcu ile 5 mürettebatın cesetlerine ulaşıldığını kaydetti.

Nijerya'da düşen askeri uçak. Fotoğraf: ReutersNijerya'da düşen askeri uçak. Fotoğraf: Reuters

Kazayı ülke için "son derece acı verici bir olay" olarak nitelendiren Ejodame, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve meslektaşlarına içten taziyelerini iletti.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait "ATR-42" tipi askeri uçak, dün sabah rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nijerya'da düşen askeri uçakta kurtulan yok-3 Nijerya'da düşen askeri uçakta kurtulan yok-4 Nijerya'da düşen askeri uçakta kurtulan yok-5

Kongo'dan sonra Kenya! İlk Ebola vakası doğrulandı
SONRAKİ HABER

İlk Ebola vakası doğrulandı
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler