Nijerya'da düşen askeri uçak. Fotoğraf: Reuters

Kazayı ülke için "son derece acı verici bir olay" olarak nitelendiren Ejodame, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve meslektaşlarına içten taziyelerini iletti.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait "ATR-42" tipi askeri uçak, dün sabah rutin görev kapsamında Benin kentinden Lagos'a giderken Ondo eyaletinin Igbokoda bölgesindeki deniz üssü yakınlarında düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, kaza nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

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