New York’ta iki yolcu uçağı çarpıştı: Felaketin eşiğinden dönüldü

ABD’nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda iki yolcu uçağının taksi yolunda çarpışması sonucu panik yaşandı. Yaklaşık 350 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçaklarda can kaybı veya ciddi yaralanma olmadı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin New York kentinde bulunan LaGuardia Havalimanı'nda, aynı hava yolu şirketine ait iki yolcu uçağının çarpışması paniğe yol açtı. Yaklaşık 330 yolcu ve 15 mürettebatın bulunduğu uçaklarda can kaybı yaşanmadı, ancak olay ABD'de havacılık güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

United Airlines sözcüsünün açıklamasına göre, Orlando'dan dönen bir uçak varış kapısına ilerlerken, Houston seferi için bekleyen başka bir United uçağının kuyruğuna çarptı. Taksi yolunda meydana gelen çarpışma anında ikinci uçağın hareketsiz olduğu bildirildi.

"HERKES DONDU KALDI"

Bir yolcu, The Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Taksi yaparken hafif bir sarsıntı hissettik. Başta lastik patladı sandık ama kaptan, başka bir uçağa çarptığımızı söyleyince herkes dondu kaldı." ifadelerini kullandı.

PERSONEL KRİZİ GÜVENLİK ZAFİYETİNE DÖNÜŞTÜ
Olayın ardından bakım ekipleri uçaklarda teknik hasar incelemesi başlatırken, ABD Ulaştırma Bakanlığı sessizliğini koruyor. Ancak The Post, kazanın ardında "hava koşullarıyla birleşen personel eksikliğinin" yattığını yazdı.

Hükümetin kapanması nedeniyle maaşlarını alamayan hava trafik kontrolörlerinin bir kısmının ikinci iş arayışına girdiği, bunun da hava sahasında ciddi güvenlik açıkları yarattığı belirtiliyor.

"FELAKETİN KAÇINILMAZ"

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda, krizin kasım ayına sarkması halinde "felaketin kaçınılmaz" olacağına dikkat çekmişti.

AYNI HAVALİMANINDA İKİNCİ ÇARPIŞMA
LaGuardia Havalimanı son bir ayda ikinci kez benzer bir kazaya sahne oldu. Eylül ayında Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki uçak pistte çarpışmış, bir görevli hafif yaralanmıştı.

Son olay, ABD'de artan uçuş yoğunluğu ve yetersiz personel nedeniyle hava güvenliği sisteminin alarm verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

