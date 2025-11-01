New York’ta iki yolcu uçağı çarpıştı: Felaketin eşiğinden dönüldü

Ekran görüntüsü

"FELAKETİN KAÇINILMAZ"

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy geçtiğimiz hafta yaptığı uyarıda, krizin kasım ayına sarkması halinde "felaketin kaçınılmaz" olacağına dikkat çekmişti.

AYNI HAVALİMANINDA İKİNCİ ÇARPIŞMA

LaGuardia Havalimanı son bir ayda ikinci kez benzer bir kazaya sahne oldu. Eylül ayında Delta Hava Yolları'nın alt kuruluşu Endeavor Air'e ait iki uçak pistte çarpışmış, bir görevli hafif yaralanmıştı.

Son olay, ABD'de artan uçuş yoğunluğu ve yetersiz personel nedeniyle hava güvenliği sisteminin alarm verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.