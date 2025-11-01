New York’ta iki yolcu uçağı çarpıştı: Felaketin eşiğinden dönüldü

ABD'nin New York kentinde bulunan LaGuardia Havalimanı'nda, aynı hava yolu şirketine ait iki yolcu uçağının çarpışması paniğe yol açtı. Yaklaşık 330 yolcu ve 15 mürettebatın bulunduğu uçaklarda can kaybı yaşanmadı, ancak olay ABD'de havacılık güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
United Airlines sözcüsünün açıklamasına göre, Orlando'dan dönen bir uçak varış kapısına ilerlerken, Houston seferi için bekleyen başka bir United uçağının kuyruğuna çarptı. Taksi yolunda meydana gelen çarpışma anında ikinci uçağın hareketsiz olduğu bildirildi.
"HERKES DONDU KALDI"
Bir yolcu, The Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Taksi yaparken hafif bir sarsıntı hissettik. Başta lastik patladı sandık ama kaptan, başka bir uçağa çarptığımızı söyleyince herkes dondu kaldı." ifadelerini kullandı.
PERSONEL KRİZİ GÜVENLİK ZAFİYETİNE DÖNÜŞTÜ
Olayın ardından bakım ekipleri uçaklarda teknik hasar incelemesi başlatırken, ABD Ulaştırma Bakanlığı sessizliğini koruyor. Ancak The Post, kazanın ardında "hava koşullarıyla birleşen personel eksikliğinin" yattığını yazdı.
Hükümetin kapanması nedeniyle maaşlarını alamayan hava trafik kontrolörlerinin bir kısmının ikinci iş arayışına girdiği, bunun da hava sahasında ciddi güvenlik açıkları yarattığı belirtiliyor.