PROTESTOLARIN ODAĞINDA JARED KUSHNER BAĞLANTILI LÜKS TURİZM PROJESİ

Rama, Arnavutluk'ta mayıs ayının sonundan bu yana lüks bir turizm projesi nedeniyle protesto ediliyor. Protestoların odağında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı olduğu belirtilen proje bulunuyor.

Flamingoların yaşadığı sulak alanlarda inşa edilmesi planlanan tatil merkezinin doğal alanlara ve hassas ekosistemlere zarar verebileceğini savunan protestocular, projenin yeterince şeffaf yürütülmediğini öne sürüyor. Gösteriler zamanla yolsuzluk iddiaları ve hükümete yönelik hoşnutsuzlukla da birleşti.

Arnavutluk hükümeti ise projeyi istihdam ve yabancı yatırım açısından önemli görüyor; turizme katkı sağlayacağını savunuyor.

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