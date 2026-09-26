New York'ta Arnavutluk Başbakanı Rama'ya yumurtalı protesto: "Mafya" sloganları atıldı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Trump’ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı lüks turizm projesi nedeniyle New York’ta protesto edildi. Rama’nın toplantıya gelişi sırasında göstericiler yumurta atarak “mafya” diye bağırdı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, BM 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta protestocuların hedefi oldu. Rama'nın toplantıya geldiği sırada bazı göstericiler yumurta atarken, protestocular "mafya" sloganları attı.
NEW YORK'TA YUMURTALI PROTESTO
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta bir grup Arnavut aktivist tarafından protesto edildi. Rama'nın toplantılarından birinin yapılacağı binaya gelişi sırasında bazı göstericiler başbakana yumurta attı.
Olay sırasında Rama'ya eşi ve iktidardaki Sosyalist Parti'nin Meclis Grubu Başkanı Taulant Balla da eşlik etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protestocuların Rama'ya doğru yumurta attığı ve "mafya" diye bağırdığı görüldü.
"İSABET ETMESİNİ ÇOK İSTERDİM"
Arnavutluk basınına konuşan protestoculardan biri, yumurtaların Rama'ya isabet etmemesine ilişkin, "Yumurtalar ne yazık ki başbakana isabet etmedi. İsabet etmesini çok isterdim" ifadelerini kullandı.
PROTESTOLARIN ODAĞINDA JARED KUSHNER BAĞLANTILI LÜKS TURİZM PROJESİ
Rama, Arnavutluk'ta mayıs ayının sonundan bu yana lüks bir turizm projesi nedeniyle protesto ediliyor. Protestoların odağında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı olduğu belirtilen proje bulunuyor.
Flamingoların yaşadığı sulak alanlarda inşa edilmesi planlanan tatil merkezinin doğal alanlara ve hassas ekosistemlere zarar verebileceğini savunan protestocular, projenin yeterince şeffaf yürütülmediğini öne sürüyor. Gösteriler zamanla yolsuzluk iddiaları ve hükümete yönelik hoşnutsuzlukla da birleşti.
Arnavutluk hükümeti ise projeyi istihdam ve yabancı yatırım açısından önemli görüyor; turizme katkı sağlayacağını savunuyor.