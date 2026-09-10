Trump'ın AI fantezisi! New York Times analiz etti: Sosyal medyada 10 saatte 60 paylaşım yaptı
New York Times ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social hesabını mercek altına aldı. ABD gazetesinin analizine göre Trump'ın hafta sonları sosyal medyada peş peşe paylaştığı yapay zeka ürünü fantezi ve şiddet içerikli görseller, onun gerçek dünyadan kopuk alternatif evrenini gözler önüne seriyor. Kanada Başbakanı ve müttefik ülkeleri hedef alan provokatif paylaşımlar uluslararası gerilimleri tırmandırırken eleştirmenler bu durumu 'beynin erimesi' ve makamın saygınlığına gölge düşüren otoriteryen bir savrulma olarak nitelendiriyor.
ABD basını, Donald Trump'ın hafta sonları sosyal medyada art arda paylaştığı yapay zeka ürünü fantezi ve şiddet dolu paylaşımlarını masaya yatırdı.
NEW YORK TIMES'TAN TRUMP ANALİZİ
New York Times'ın yayımladığı analiz, Trump'ın bu paylaşımlarını kendi gerçeklik algısının birer aynası olarak değerlendirirken eleştirmenler ise durumu "akıl sağlığı erimesi" olarak nitelendiriyor.
PAYLAŞIMLARINI MERCEK ALTINA ALDILAR
Trump'ın özellikle hafta sonları yoğunlaşan paylaşımlarını mercek altına alan New York Times, "Tatil hafta sonunun öğle saatlerine doğru, pek çok Amerikalı plajdayken, Başkan Trump'ın sosyal medya hesabı birdenbire hareketlendi. Artık bir hafta sonu rutini haline gelen bu alışkanlıkla birlikte, modern başkanlık kürsüsünü bir zorbalık aracına çeviren gün boyu süren bir gönderi sağanağı saldı." ifadelerini kullandı.
10 SAATTE 60 GÖNDERİ
New York Times "10 Saatte 60 Gönderi: Trump'ın Sosyal Medyası Kendi Gerçeklik Algısını Nasıl Yansıtıyor?" başlıklı analizde Trump'ın Kanada başbakanını hokey sopasıyla tehdit ettiği, düşman hedeflerini bizzat bombaladığı ve katil robotlarla karanlık sokaklarda devriye gezdiği görsellere dikkat çekti. Trump, ayrıca ABD'nin diğer ülkeleri ele geçirdiğini gösteren haritalar da paylaşıyor, "Tüm zamanların en büyük başkanı" olarak nitelendiren paylaşımlar yapıyor.
New York Times "10 saat 41 dakika içinde çevrim içi olarak yayımlanan 60 mesaj, Bay Trump'ın gerçeğe değil, yalnızca ego dışavurumuna dayanan kendine has gerçekliğine bir pencere aralıyordu. Sosyal medya akışının yıllardır onun iç dünyasının (id) bir aynası olduğu söylenirdi. Ancak yapay zekayla birlikte bu akış; yani bir savaşçı, tarihi bir figür, daha genç, daha zayıf ya da kaslı bir versiyonuyla nasıl görülmek istediğinin görsel ve içgüdüsel bir dışavurumu haline geldi" ifadelerini kullandı.
"YAŞLANDIKÇA DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"
Trump eleştirmenleri, 80 yaşındaki başkanın sosyal medyadaki fantezi dolu paylaşımlarının yaşlandıkça daha da kötüye gittiğinin kanıtı olduğunu söylüyor.
Öte yandan eleştirmenleri, Trump'ın başkanlığın doğasını değiştirdiğini, makama yaraşır saygınlığı ortadan kaldırdığını da belirtiyor.
Trump ABD'de eylül ayının ilk pazartesi günü kutlanan İşçi Bayramı'nda kendi yüzünün Hulk Hogan'ın kaslı vücuduna yerleştirildiği bir paylaşım yapmıştı.
"SAÇMA SAPAN ZAMAN HARCIYOR"
Trump'ın eski Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Sarah Matthews, "Ortalığı o kadar çok veriyle boğuyor ki, bunun ne kadar tuhaf olduğu konusunda artık duyarsızlaştık" dedi. "80 yaşında bir başkan, kendisini yaşayan en büyük, en güçlü ve en önemli kişi olarak resmeden sonsuz yapay zeka fan kurgularını tüketmek ve yeniden paylaşmak için saçma sapan miktarda zaman harcıyor. Gerçek zamanlı olarak beyninin eridiğini izliyormuşuz gibi hissettiriyor." şeklinde konuştu.
Trump'ın yanındaki isimler ise onun rakiplerini oltaya getirdiğini ve trollediğini iddia ediyor.
UÇUYOR, KAÇIYOR, VURUYOR, PATLATIYOR
"Şiddet, Trump'ın paylaşımlarında sıkça yinelenen bir tema." diyen New York Times "Yoluna çıkan herkese meydan okuyan sert bir adam profili çizmekten büyük keyif alıyor. İran'ı dev bir çekiçle eziyor, dünyayı havaya uçuran bir uzay aracına pilotluk yapıyor. Bunlar arasında en dikkat çekicisi ise geçen hafta sonu yaptığı paylaşımdı: Üzerinde hokey üniforması ve elinde sopayla, yere serdiği Kanada Başbakanı Mark Carney'nin üzerinde yükseliyor ve Kanada sanki gerçekten de dönüştürmek istediği 51. eyaletiymiş gibi alayla 'Kalk, Vali' diyordu. Bu paylaşım, hiç şaşırtıcı olmayacağı üzere, uluslararası gerilimi daha da tırmandırdı." ifadelerini kullandı.
ABD gazetesi Trump'ın kendisini hedef alan görsel paylaşımlar için hukuki süreçler başlatırken benzer şiddet ve fantezi içerikli paylaşımları kendi hesaplarından yapmaktan çekinmediğine de dikkat çekiyor. Bu durum Demokratlar ve eleştirmenler tarafından "akıl sağlığı ve makama uygunluk" tartışmalarını alevlendirirken Beyaz Saray iddiaları reddederek Truth Social'ın Trump'ın sansürsüz ve doğrudan halka ulaşma platformu olduğunu savunuyor.
Trump geçtiğimiz Pazar günü saat 11.54'te paylaşım yapmaya başladı ve gün boyunca paylaşımlara devam etti. Saat 13.47'de, iki dakika içinde altı mesaj yayınladı. 14.40'tan 15.43'e kadar 27 gönderi daha dolaşıma soktu. Akşam saatlerinde de devam etti ve gecenin son paylaşımı olan saat 22.35'tekilerden sonra ancak paylaşım yapmayı bıraktı.
New York Times'a ve eleştirmenlere göre Trump'ın hafta sonu sosyal medyada peş peşe paylaştığı yapay zeka ürünü haritalar, fantezi görseller ve provokatif mesajlar, onun gerçek dünyadan kopuk kendi alternatif gerçekliğini gözler önüne seriyor. İran'ı dize getirdiğini, Kanada ve Meksika'yı ele geçirdiğini savunan bu paylaşımlar İzlanda gibi müttefiklerin tepkisini çekip uluslararası krize yol açarken içeride de otoriteryen eğilimlerin ve gerçeklikten kopuşun rahatsız edici bir yansıması olarak değerlendiriliyor.