Trump'ın Truth Social paylaşımları. 10 SAATTE 60 GÖNDERİ New York Times "10 Saatte 60 Gönderi: Trump'ın Sosyal Medyası Kendi Gerçeklik Algısını Nasıl Yansıtıyor?" başlıklı analizde Trump'ın Kanada başbakanını hokey sopasıyla tehdit ettiği, düşman hedeflerini bizzat bombaladığı ve katil robotlarla karanlık sokaklarda devriye gezdiği görsellere dikkat çekti. Trump, ayrıca ABD'nin diğer ülkeleri ele geçirdiğini gösteren haritalar da paylaşıyor, "Tüm zamanların en büyük başkanı" olarak nitelendiren paylaşımlar yapıyor. New York Times "10 saat 41 dakika içinde çevrim içi olarak yayımlanan 60 mesaj, Bay Trump'ın gerçeğe değil, yalnızca ego dışavurumuna dayanan kendine has gerçekliğine bir pencere aralıyordu. Sosyal medya akışının yıllardır onun iç dünyasının (id) bir aynası olduğu söylenirdi. Ancak yapay zekayla birlikte bu akış; yani bir savaşçı, tarihi bir figür, daha genç, daha zayıf ya da kaslı bir versiyonuyla nasıl görülmek istediğinin görsel ve içgüdüsel bir dışavurumu haline geldi" ifadelerini kullandı.

"YAŞLANDIKÇA DAHA KÖTÜYE GİDİYOR" Trump eleştirmenleri, 80 yaşındaki başkanın sosyal medyadaki fantezi dolu paylaşımlarının yaşlandıkça daha da kötüye gittiğinin kanıtı olduğunu söylüyor. Öte yandan eleştirmenleri, Trump'ın başkanlığın doğasını değiştirdiğini, makama yaraşır saygınlığı ortadan kaldırdığını da belirtiyor. Trump ABD'de eylül ayının ilk pazartesi günü kutlanan İşçi Bayramı'nda kendi yüzünün Hulk Hogan'ın kaslı vücuduna yerleştirildiği bir paylaşım yapmıştı.

Trump'ın Truth Social paylaşımları. "SAÇMA SAPAN ZAMAN HARCIYOR" Trump'ın eski Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Sarah Matthews, "Ortalığı o kadar çok veriyle boğuyor ki, bunun ne kadar tuhaf olduğu konusunda artık duyarsızlaştık" dedi. "80 yaşında bir başkan, kendisini yaşayan en büyük, en güçlü ve en önemli kişi olarak resmeden sonsuz yapay zeka fan kurgularını tüketmek ve yeniden paylaşmak için saçma sapan miktarda zaman harcıyor. Gerçek zamanlı olarak beyninin eridiğini izliyormuşuz gibi hissettiriyor." şeklinde konuştu. Trump'ın yanındaki isimler ise onun rakiplerini oltaya getirdiğini ve trollediğini iddia ediyor.

Trump'ın Truth Social paylaşımları. UÇUYOR, KAÇIYOR, VURUYOR, PATLATIYOR "Şiddet, Trump'ın paylaşımlarında sıkça yinelenen bir tema." diyen New York Times "Yoluna çıkan herkese meydan okuyan sert bir adam profili çizmekten büyük keyif alıyor. İran'ı dev bir çekiçle eziyor, dünyayı havaya uçuran bir uzay aracına pilotluk yapıyor. Bunlar arasında en dikkat çekicisi ise geçen hafta sonu yaptığı paylaşımdı: Üzerinde hokey üniforması ve elinde sopayla, yere serdiği Kanada Başbakanı Mark Carney'nin üzerinde yükseliyor ve Kanada sanki gerçekten de dönüştürmek istediği 51. eyaletiymiş gibi alayla 'Kalk, Vali' diyordu. Bu paylaşım, hiç şaşırtıcı olmayacağı üzere, uluslararası gerilimi daha da tırmandırdı." ifadelerini kullandı. ABD gazetesi Trump'ın kendisini hedef alan görsel paylaşımlar için hukuki süreçler başlatırken benzer şiddet ve fantezi içerikli paylaşımları kendi hesaplarından yapmaktan çekinmediğine de dikkat çekiyor. Bu durum Demokratlar ve eleştirmenler tarafından "akıl sağlığı ve makama uygunluk" tartışmalarını alevlendirirken Beyaz Saray iddiaları reddederek Truth Social'ın Trump'ın sansürsüz ve doğrudan halka ulaşma platformu olduğunu savunuyor.