Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'da 2027 için planlanan yaklaşık 140 milyar avroluk savunma bütçesinin ülkedeki insanlara, askerlere ve müttefiklere "güvenlik sözü" olduğunu söyledi.

Pistorius, 2027 bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Mecliste yaptığı konuşmada, 2027'de savunma bütçesinin özel fondan gelen para dahil yaklaşık 140 milyar avro olmasının planlandığını belirtti.

"Bu (bütçe), bir güvenlik sözüdür, ülkemizdeki insanlara, Alman ordusundaki askerlere ve Avrupa ile Transatlantik İttifaktaki ortaklara." diyen Pistorius, 140 milyar avronun "çok para" olduğunu vurguladı.

Bu nedenle öncelikler, ekonomik verimlilik ve devletin borçlanması gibi konuları tartışmanın önemine işaret eden Pistorius, savunma harcamalarının iyi bir şekilde gerekçelendirilmesi ve açıklanması gerektiğinin altını çizdi.

Pistorius, güvenliğin barış içinde yaşamanın temeli olduğunu söyledi.

Bazı insanların Rusya'nın Almanya ve Avrupa kıtası için oluşturduğu tehdide "gözlerini kapatmak istediğini" dile getiren Pistorius, "Bu tehlike somuttur, ciddidir ve acildir." diye konuştu.

Moskova'nın hedefinde olduklarını savunan Pistorius, son haftalarda yaşanan olayların bunu gözler önüne serdiğini belirterek, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) bulunmasını, Estonya hava sahasına giren Rus savaş uçaklarını ve NATO bölgesi üzerinde uçan İHA'ları örnek gösterdi.

Pistorius, "Rusya toplumlarımızı gözetlemeye, etkilemeye, yıldırmaya, istikrarsızlaştırmaya ve her şeyden önce tedirgin etmeye çalışıyor." dedi.

Tüm bunların yeni bir boyut olduğuna işaret eden Pistorius, Rusya'nın yoğun şekilde silahlandığını, toplam bütçesinin yarısını askeri harcamalara ayırdığını kaydetti.

Pistorius, Moskova'nın bütçesinin büyük kısmını Ukrayna'daki cepheye aktarmak için değil, ileride çıkabilecek çatışmalar için depolarını doldurmak amacıyla kullandığını ileri sürdü.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Rusya'nın ayda üretebildiği 150 kısa ve orta menzilli füzeden ortalama 80'ini Ukrayna'da kullandığını iddia etti.

Alman ordusunun çeşitli olası çatışmalara karşı donanımlı olması gerektiğini vurgulayan Pistorius, bütçe taslağının bu ciddi durumu ve büyük sorumluluğunu yansıttığının altını çizdi.

ALMANYA RUSYA'YA YÖNELİK TEDBİRLER AÇIKLAMIŞTI

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, söz konusu İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, 1 Eylül'de, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı.

Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları "gerçek bir savaşın başlangıcı" olarak nitelendirerek, "Onlar (Almanlar), yine savaş istiyor." ifadelerini kullanmıştı.



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