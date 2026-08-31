Netanyahu'yu yine Türkiye korkusu sardı: "Serbest düşüşe geçeriz"
Siyonist Netanyahu'dan canlı yayında skandal ve panik dolu itiraflar geldi. İsrail'in haritadan silinme ve sıkışma korkusu yaşadığını itiraf eden Netanyahu, "Türkiye gibi rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek zorundayız" dedi. Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumundan duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen Netanyahu, bağımsız bir Filistin'in İsrail'in sonunu getireceğini ve ülkesinin "serbest düşüşe" geçeceğini söyledi.
Bölgede köşeye sıkışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında açıkça panik mesajları verdi.
İsrail'in coğrafi olarak küçük bir ülke olduğunu ve hareket alanının kısıtlanma riskiyle karşı karşıya kaldığını itiraf eden Netanyahu, Türkiye'nin bölgesal gücünden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşundan duyduğu korkuyu gizleyemedi.
"TÜRKİYE GİBİ RAKİPLER BİZİ YUTAR" KORKUSU
İsrail'in yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ima eden ve Türkiye'yi doğrudan önlenmesi gereken bir güç olarak tanımlayan Netanyahu, şu panik dolu ifadeleri kullandı:
"Biz, daraltılabilecek küçük bir ülkeyiz ve o zaman daha geniş arenada hareket edemeyiz. İsrail Başbakanı olarak devleti kurtarmak, geleceğini güvence altına almak ve Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için küresel sahnede hareket etmek zorundayım. Aksi halde sıkışıp kalırız."
ERDOĞAN'IN ADINI ANARKEN KORKUSUNU İTİRAF ETTİ
Başkan Erdoğan'ın "Netanyahu düşmeli" sözlerini hatırlatan İsrail Başbakanı, bölgedeki liderlerin kendi sonunu getireceğinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Erdoğan'ın ve Hizbullah'ın aynı hedefte buluştuğunu iddia eden Netanyahu, "Bunu neden söylüyorlar? Çünkü işlerini bitireceğimizi anlıyorlar" diyerek güçlü görünmeye çalışsa da konuşmasının devamında İsrail'in geleceğinden duyduğu endişeyi açık etti.
"İSRAİL'İN SONU GELİR, SERBEST DÜŞÜŞE GEÇERİZ"
Olası bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalinin bile İsrail için bir "kıyamet senaryosu" olduğunu itiraf eden Netanyahu, şu sözlerle çaresizliğini ortaya koydu:
"Eğer muhalefet kazanırsa Gazze, Lübnan ve Suriye'den çekilecekler ve burada büyük güçlerin desteklediği bir Filistin devleti kurulacak. Bu durum İsrail'in sonunun başlangıcı demektir. İsrail olarak serbest düşüşe geçeriz."