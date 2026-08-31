Netanyahu'yu yine Türkiye korkusu sardı: "Serbest düşüşe geçeriz"

Bölgede köşeye sıkışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında açıkça panik mesajları verdi.

İsrail'in coğrafi olarak küçük bir ülke olduğunu ve hareket alanının kısıtlanma riskiyle karşı karşıya kaldığını itiraf eden Netanyahu, Türkiye'nin bölgesal gücünden ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşundan duyduğu korkuyu gizleyemedi.

"TÜRKİYE GİBİ RAKİPLER BİZİ YUTAR" KORKUSU

İsrail'in yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ima eden ve Türkiye'yi doğrudan önlenmesi gereken bir güç olarak tanımlayan Netanyahu, şu panik dolu ifadeleri kullandı:

"Biz, daraltılabilecek küçük bir ülkeyiz ve o zaman daha geniş arenada hareket edemeyiz. İsrail Başbakanı olarak devleti kurtarmak, geleceğini güvence altına almak ve Türkiye gibi yeni rakiplerin ortaya çıkmasını engellemek için küresel sahnede hareket etmek zorundayım. Aksi halde sıkışıp kalırız."