Fransa’da kan depolarına siber saldırı! Eksi 30 derecelik ayarı 110’a çıkardılar
Avrupa’da marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıların ardından bu kez Fransa’da kan ürünlerinin saklandığı tesisler vuruldu. Kan numuneleri ve plazma torbalarının bulunduğu sistemlerin sıcaklık ayarı eksi 30’dan 110 dereceye değiştirildi. Saldırının zamanında fark edilmesiyle ürün kaybının önüne geçilirken, olayların aynı faillerle bağlantılı olup olmadığı henüz belirlenemedi.
Fransa'da kan numuneleri ve plazma torbalarının bulunduğu soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı ortaya çıktı. Avrupa'nın farklı ülkelerinde marketlerin soğutucularına yapılan müdahalelerin ardından yaşanan olay, sağlık sektöründe kullanılan depolama sistemlerinin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.
Fransız basınındaki haberlere göre, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Fransız Kan Kurumuna (EFS) hizmet sağlayan Coolworld şirketi hedef alındı. Bourgogne-Franche-Comté bölgesindekiler de dahil olmak üzere, kan ürünlerinin saklandığı soğutma tesislerinin ayarlarına müdahale edildi.
EKSİ 30 YERİNE 110 DERECE AYARI
Normalde eksi 30 santigrat derecede tutulan sistemler, 110 dereceye ulaşacak şekilde yeniden programlandı. Gece görevli bir teknisyen, sıcaklıklardaki anormal yükselişi fark ederek durumun zamanında tespit edilmesini sağladı.
Haberlerde aktarılan 110 derece, saldırganların sisteme girdiği hedef sıcaklığı ifade ediyor. Depolardaki kan ürünlerinin bu sıcaklığa ulaştığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Fransa Sağlık Bakanlığı, olayın zamanında fark edildiğini ve operasyonel bir aksama yaşanmadığını bildirdi.
PLAZMA TORBALARI DA DEPOLARDAYDI
Hedef alınan tesislerde yalnızca kan numuneleri bulunmuyordu. Fransız basını, kan naklinde kullanılacak dondurulmuş plazmanın da depolanan ürünler arasında olduğunu aktardı.
EFS Başkanı Frederic Pacoud, ürünlerin güvenliğinin korunduğunu belirtti. Pacoud, müdahale edilmemesi halinde hastaların tedavisinde kullanılacak numunelerin veya plazma torbalarının kaybedilebileceğine dikkat çekti.
ÖNCE MARKETLERİN SOĞUTUCULARI HEDEF ALINDI
Fransa'daki olay, soğutma sistemlerine yönelik ilk siber saldırı değildi. Ülkede 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan gece yüzlerce marketin soğutma ekipmanlarına müdahale edilmişti.
Le Monde'un haberine göre, bazı işletmelerde sıcaklıklar yükseltilirken buz çözme süreleri uzatıldı. Müdahalenin gecikmesi zararı büyüttü; soğuk zincirin bozulması nedeniyle çok sayıda ürün imha edildi.
AVRUPA'NIN FARKLI ÜLKELERİNDE BENZER OLAYLAR
Kasım ayının başında Belçika, Lüksemburg ve İsveç'teki marketlerde de soğutma sistemlerini etkileyen olaylar yaşandı. İrlanda'da 13 SuperValu mağazasının sistemleri etkilendi; bazı soğutulmuş ve dondurulmuş ürünler satıştan kaldırıldı.
Reuters, farklı ülkelerdeki bu olaylarla Fransa'da ekim ayında düzenlenen saldırı arasında bağlantı kurulamadığını bildirdi.
HAFTALAR ÖNCE UYARI YAPILMIŞTI
Fransa'nın ulusal siber güvenlik merkezi CERT-FR, 12 Ekim'de yayımladığı uyarıda soğutma tesislerinin uzaktan kontrol sistemlerine yönelik çok sayıda izinsiz erişim tespit edildiğini açıklamıştı.
Kurum, 16 Ekim'de güncellediği uyarıda saldırıların devam ediyor olabileceğini belirtti. İşletmelerden yönetim panellerinin doğrudan internete açık erişimini kapatmaları, güvenli bağlantı kullanmaları ve cihazların güvenlik güncellemelerini yapmaları istendi.