Fransa'da kan numuneleri ve plazma torbalarının bulunduğu soğutma sistemlerine yönelik siber saldırı ortaya çıktı. Avrupa'nın farklı ülkelerinde marketlerin soğutucularına yapılan müdahalelerin ardından yaşanan olay, sağlık sektöründe kullanılan depolama sistemlerinin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Fransız basınındaki haberlere göre, 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece Fransız Kan Kurumuna (EFS) hizmet sağlayan Coolworld şirketi hedef alındı. Bourgogne-Franche-Comté bölgesindekiler de dahil olmak üzere, kan ürünlerinin saklandığı soğutma tesislerinin ayarlarına müdahale edildi.