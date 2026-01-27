Netanyahu’nun telefonundaki Şin Bet mührü! Kozmik odadan mı çıkıyordu?

Netanyahu'nun telefonundaki bant dikkat çekti, Takvim.com.tr

TELEFONDAKİ BANT DİKKAT ÇEKTİ

Hamas Gazze'de İsrail bombardımanında ölen son İsrailli rehinenin cenazesini de teslim etti. İsrail kanalı Channel 14, Netanyahu'nun haberi alırken çekilen görüntülerini servis etti. Netanyahu'nun telefon kamerasının bantlı olması dikkat çekti.

Netanyahu'nun telefonundaki bant dikkat çekti, Takvim.com.tr

ETİKETİ SÖKMEDEN KAMERALARA YAKALANDI

Telefon kamerasının üzerindeki kırmızı/siyah bant yaygın bir güvenlik önlemi. Netanyahu'nun yüksek güvenlikli bir bölgenin çıkışında ya da gizli bir toplantı sonrası etiketi henüz sökmemişken görüntülendiği tahmin ediliyor.