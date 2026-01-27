Netanyahu’nun telefonundaki Şin Bet mührü! Kozmik odadan mı çıkıyordu?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kameralara telefonundaki ilginç bir detayla yakalandı. Cihazın kamera kısmını tamamen kapatan kırmızı-siyah bantlı "kamera mührü" dikkat çekti. Pegasus gibi casus yazılımlara ve stratejik sızıntılara karşı bir kalkan görevi gören bu mühür soru işaretlerine yol açtı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla konuşurken çekilen bir görüntüsü soru işaretlerine yol açtı.
TELEFONDAKİ BANT DİKKAT ÇEKTİ
Hamas Gazze'de İsrail bombardımanında ölen son İsrailli rehinenin cenazesini de teslim etti. İsrail kanalı Channel 14, Netanyahu'nun haberi alırken çekilen görüntülerini servis etti. Netanyahu'nun telefon kamerasının bantlı olması dikkat çekti.
ETİKETİ SÖKMEDEN KAMERALARA YAKALANDI
Telefon kamerasının üzerindeki kırmızı/siyah bant yaygın bir güvenlik önlemi. Netanyahu'nun yüksek güvenlikli bir bölgenin çıkışında ya da gizli bir toplantı sonrası etiketi henüz sökmemişken görüntülendiği tahmin ediliyor.
NEDEN KAMERASINI KAPATTI?
İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet tarafından uygulanan bir yüksek güvenlik protokolüdür. "Kamera mührü" olarak bilinen bu fiziksel önlemin üç temel nedeni bulunuyor:
- Casus Yazılım Kalkanı: Pegasus gibi gelişmiş casus yazılımların kameraya uzaktan erişim sağlayarak gizli görüntü almasını fiziksel olarak engellemek.
- Gizli Alan Protokolü: Askeri karargah ve stratejik toplantı salonlarında, telefonun kazara veya kasten fotoğraf çekmesini önlemek amacıyla kullanılan tek kullanımlık güvenlik etiketidir.
- Belge Güvenliği: Başbakanın çalışma ortamındaki gizli belgelerin sızmasını önlemek için kameranın fiziksel olarak kapatılması zorunlu bir güvenlik prosedürüdür.
Çıkarılmaya çalışıldığında üzerinde "VOID" ibaresi beliren bu mühürler, cihazın o an "güvenli bölge" protokolüne tabi olduğunu gösteriyor.